|domi13180
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Se garer au plus près quand il y a 2m derrière
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8 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Contribution le : 14/07 22:44:25
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|blahmeuh
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0 #2
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Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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être perfectionniste, c'est tout un art
Contribution le : 14/07 23:22:08
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|Jashugan13
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4 #3
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Je suis accro
Inscrit: 05/02/2010 21:38
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En vrai le gars peut pas reculer plus pendant ses manœuvres car sa roue arrière bloque sur le trottoir. Si il s'y était mieux prit au départ il aurai moins galéré.
Contribution le : 15/07 00:59:17
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|Gog077
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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@Jashugan13 mais du coup si tu te loupe, tu recommence au lieu de galérer et de tamponner, non ? Enfin chacun sa logique
Contribution le : 15/07 05:01:22
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|Mancuso
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0 #5
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Je m'installe
Inscrit: 29/10/2018 14:12
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Cette passion de vouloir bousiller ses jantes et les pare-chocs.
Contribution le : 15/07 08:48:22
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|Crazy-13
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0 #6
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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j'arrive pas à voir/dire si c'est un vieux ou une vielle au volant.
Contribution le : 16/08 01:33:39
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|alfosynchro
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0 #7
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Citation :
C'est un jeune blondinet...
Contribution le : 16/08 02:37:07
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