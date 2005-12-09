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domi13180
Se garer au plus près quand il y a 2m derrière
 8  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1967
Karma: 5353

https://www.reddit.com/comments/1uvrpqx

Contribution le : 14/07 22:44:25
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blahmeuh
Re: Se garer au plus près quand il y a 2m derrière
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2184
Karma: 546
être perfectionniste, c'est tout un art

Contribution le : 14/07 23:22:08
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Jashugan13
Re: Se garer au plus près quand il y a 2m derrière
 4  #3
Je suis accro
Inscrit: 05/02/2010 21:38
Post(s): 525
Karma: 654
En vrai le gars peut pas reculer plus pendant ses manœuvres car sa roue arrière bloque sur le trottoir. Si il s'y était mieux prit au départ il aurai moins galéré.

Contribution le : 15/07 00:59:17
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Gog077
Re: Se garer au plus près quand il y a 2m derrière
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2785
Karma: 1557
@Jashugan13 mais du coup si tu te loupe, tu recommence au lieu de galérer et de tamponner, non ? Enfin chacun sa logique 😃

Contribution le : 15/07 05:01:22
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Mancuso
Re: Se garer au plus près quand il y a 2m derrière
 0  #5
Je m'installe
Inscrit: 29/10/2018 14:12
Post(s): 434
Karma: 295
Cette passion de vouloir bousiller ses jantes et les pare-chocs.

Contribution le : 15/07 08:48:22
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Crazy-13
Re: Se garer au plus près quand il y a 2m derrière
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87506
Karma: 10068
j'arrive pas à voir/dire si c'est un vieux ou une vielle au volant.

Contribution le : 16/08 01:33:39
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alfosynchro
Re: Se garer au plus près quand il y a 2m derrière
 0  #7
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21103
Karma: 8798
Citation :

@Crazy-13 a écrit:
j'arrive pas à voir/dire si c'est un vieux ou une vielle au volant.


C'est un jeune blondinet...

Contribution le : 16/08 02:37:07
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