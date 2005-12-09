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domi13180 Se garer au plus près quand il y a 2m derrière 8 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1967 Karma: 5353

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Contribution le : 14/07 22:44:25

Jashugan13 Re: Se garer au plus près quand il y a 2m derrière 4 #3

Je suis accro Inscrit: 05/02/2010 21:38 Post(s): 525 Karma: 654 En vrai le gars peut pas reculer plus pendant ses manœuvres car sa roue arrière bloque sur le trottoir. Si il s'y était mieux prit au départ il aurai moins galéré.

Contribution le : 15/07 00:59:17

Gog077 Re: Se garer au plus près quand il y a 2m derrière 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2785 Karma: 1557 Jashugan13 mais du coup si tu te loupe, tu recommence au lieu de galérer et de tamponner, non ? Enfin chacun sa logique mais du coup si tu te loupe, tu recommence au lieu de galérer et de tamponner, non ? Enfin chacun sa logique

Contribution le : 15/07 05:01:22