Pour intervertir ses chaussures il faut enlever les 2
|domi13180
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Pour intervertir ses chaussures il faut enlever les 2
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12 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Contribution le : 14/07 22:55:13
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|blahmeuh
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2 #2
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Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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"mon papa il est trop fort, il sait tout"
Contribution le : 14/07 23:20:05
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|Crazy-13
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0 #3
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Je poste trop
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Quand on lui dit "non, de l'autre côté" :
Contribution le : 16/08 01:29:44
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