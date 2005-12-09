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domi13180
Pour intervertir ses chaussures il faut enlever les 2
 12  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1964
Karma: 5353

https://www.reddit.com/comments/1uwjump

Contribution le : 14/07 22:55:13
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blahmeuh
Re: Pour intervertir ses chaussures il faut enlever les 2
 2  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2182
Karma: 546
"mon papa il est trop fort, il sait tout"

Contribution le : 14/07 23:20:05
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Crazy-13
Re: Pour intervertir ses chaussures il faut enlever les 2
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87489
Karma: 10068
Quand on lui dit "non, de l'autre côté" :

Contribution le : 16/08 01:29:44
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