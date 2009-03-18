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domi13180
Avoir une confiance absolue dans la solidité de son jean
 2  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1975
Karma: 5368

https://www.reddit.com/comments/1uvm3tq

Contribution le : 14/07 23:22:46
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Jashugan13
Re: Avoir une confiance absolue dans la solidité de son jean
 1  #2
Je suis accro
Inscrit: 05/02/2010 21:38
Post(s): 525
Karma: 654
C'est pas possible, le mec doit avoir un caleçon en mithril !

Contribution le : 15/07 00:51:14
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vivaberthaga
Re: Avoir une confiance absolue dans la solidité de son jean
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3871
Karma: 3875
@Jashugan13 ou pas...

Contribution le : 15/07 02:49:05
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Chrys77
Re: Avoir une confiance absolue dans la solidité de son jean
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4843
Karma: 3441
Est-ce que le gars se rend vraiment compte du risque qu'il prend, débile !

Contribution le : 16/07 10:19:13
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