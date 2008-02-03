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domi13180
Une voiture se retourne en cours de manœuvre et plonge dans un devers
 7  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1975
Karma: 5368

https://www.reddit.com/comments/1uw46mg

Pas de blessure grave. Avec les différentes vues on dirait presque un gag.

Contribution le : 14/07 23:33:28
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JackVance
Re: Une voiture se retourne en cours de manœuvre et plonge dans un devers
 2  #2
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1147
Karma: 1165
Pour ceux qui ont connu :





Les différents plans m'ont direct fait penser à lui 😁

Contribution le : 15/07 16:55:24
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Loom-
Re: Une voiture se retourne en cours de manœuvre et plonge dans un devers
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11226
Karma: 4799
En espérant que la conducteur aille bien.

Il semble levé les bras en l'air je ne sais pas pourquoi.

Contribution le : 15/07 17:30:41
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