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domi13180 Une voiture se retourne en cours de manœuvre et plonge dans un devers 7 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1975 Karma: 5368

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Pas de blessure grave. Avec les différentes vues on dirait presque un gag. Pas de blessure grave. Avec les différentes vues on dirait presque un gag.

Contribution le : 14/07 23:33:28