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Daniellou
Variété de styles de danse dans un restaurant chinois
 6  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2732
Karma: 5745

Au milieu des clients, 4 danseurs dans des styles très différents font le show

Contribution le : 15/07 08:07:11
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blahmeuh
Re: Variété de styles de danse dans un restaurant chinois
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2192
Karma: 550
1. yen a qui sont pas venus pour manger
2. "WIFI" ?! pourquoi y mettre un mot de passe alors ?

Contribution le : 15/07 09:56:00
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