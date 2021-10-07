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Daniellou Variété de styles de danse dans un restaurant chinois 6 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2732 Karma: 5745 Vous navigateur est trop vieux

Au milieu des clients, 4 danseurs dans des styles très différents font le show

Contribution le : 15/07 08:07:11

blahmeuh Re: Variété de styles de danse dans un restaurant chinois 0 #2

Membre Premium Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2192 Karma: 550 1. yen a qui sont pas venus pour manger

2. "WIFI" ?! pourquoi y mettre un mot de passe alors ?

Contribution le : 15/07 09:56:00