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Daniellou
Un pizzaiolo fait le show
 6  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2684
Karma: 5660

Contribution le : 15/07 08:57:17
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Crazy-13
Re: Un pizzaiolo fait le show
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87489
Karma: 10068

Contribution le : 16/08 01:03:33
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alfosynchro
Re: Un pizzaiolo fait le show
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21103
Karma: 8795
Bon, bah maintenant qu'il a bien fait l'ménage, il peut la faire cuir sa pizza au poivre !

Dans le même genre, il y a dix ans (déjà) :

Un pizzaïolo acrobatique étonnant

Contribution le : 16/08 02:24:36
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