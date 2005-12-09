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Daniellou Quand le produit est un peu trop fort 8 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2684 Karma: 5663 Vous navigateur est trop vieux

Une femme tire sur un bang et s'éteint

Contribution le : 15/07 09:02:57

Wiliwilliam Re: Quand le produit est un peu trop foet 0 #3

Je poste trop Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 41537 Karma: 21385 Ha bah quand on fait ça pour la première fois et qu'on tire dessus comme un taré, c'est sur que ça fait des dégâts!

Contribution le : 15/07 09:32:09

Crazy-13 Re: Quand le produit est un peu trop fort 0 #6

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87506 Karma: 10068 c'est ça qu'il me faudrait pour me déconnecter, ça à l'air de marcher fort, juste, on se réveille dans quel état, et au bout de combien de temps?

Contribution le : 16/08 01:00:12

alfosynchro Re: Quand le produit est un peu trop fort 0 #7

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21103 Karma: 8798 La seule fois où j'ai tiré sur quelque chose qui fumait, c'était sur un mégot/filtre de ma copine en 1983. J'ai failli vomir. C'est tout.

Contribution le : 16/08 02:18:48