|Daniellou
|
Quand le produit est un peu trop fort
|
8 #1
|
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2684
Karma: 5663
|
Une femme tire sur un bang et s'éteint
Contribution le : 15/07 09:02:57
|Signaler
|MYRRZINN
|
0 #2
|
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3758
Karma: 5993
|
C'est d'la bonne !
Contribution le : 15/07 09:06:44
|Signaler
|Wiliwilliam
|
0 #3
|
Je poste trop
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41537
Karma: 21385
|
Ha bah quand on fait ça pour la première fois et qu'on tire dessus comme un taré, c'est sur que ça fait des dégâts!
Contribution le : 15/07 09:32:09
|Signaler
|blahmeuh
|
1 #4
|
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2184
Karma: 546
|
@Wiliwilliam même les fois d'après, ça fait du dégât.
Contribution le : 15/07 09:48:15
|Signaler
|lsdYoYo
|
0 #5
|
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2960
Karma: 1903
|
Ce son ! Souvenirs...
Contribution le : 15/07 13:20:40
|Signaler
|Crazy-13
|
0 #6
|
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87506
Karma: 10068
|
c'est ça qu'il me faudrait pour me déconnecter, ça à l'air de marcher fort, juste, on se réveille dans quel état, et au bout de combien de temps?
Contribution le : 16/08 01:00:12
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #7
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21103
Karma: 8798
|
La seule fois où j'ai tiré sur quelque chose qui fumait, c'était sur un mégot/filtre de ma copine en 1983. J'ai failli vomir. C'est tout.
Contribution le : 16/08 02:18:48
|Signaler