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Daniellou
Quand le produit est un peu trop fort
 8  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2684
Karma: 5663

Une femme tire sur un bang et s'éteint

Contribution le : 15/07 09:02:57
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MYRRZINN
Re: Quand le produit est un peu trop foet
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3758
Karma: 5993
C'est d'la bonne !

Contribution le : 15/07 09:06:44
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Wiliwilliam
Re: Quand le produit est un peu trop foet
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41537
Karma: 21385
Ha bah quand on fait ça pour la première fois et qu'on tire dessus comme un taré, c'est sur que ça fait des dégâts!

Contribution le : 15/07 09:32:09
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blahmeuh
Re: Quand le produit est un peu trop foet
 1  #4
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2184
Karma: 546
@Wiliwilliam même les fois d'après, ça fait du dégât.

Contribution le : 15/07 09:48:15
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lsdYoYo
Re: Quand le produit est un peu trop fort
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2960
Karma: 1903
Ce son ! Souvenirs...

Contribution le : 15/07 13:20:40
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Crazy-13
Re: Quand le produit est un peu trop fort
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87506
Karma: 10068
c'est ça qu'il me faudrait pour me déconnecter, ça à l'air de marcher fort, juste, on se réveille dans quel état, et au bout de combien de temps? 😁

Contribution le : 16/08 01:00:12
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alfosynchro
Re: Quand le produit est un peu trop fort
 0  #7
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21103
Karma: 8798
La seule fois où j'ai tiré sur quelque chose qui fumait, c'était sur un mégot/filtre de ma copine en 1983. J'ai failli vomir. C'est tout.

Contribution le : 16/08 02:18:48
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