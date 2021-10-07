|Daniellou
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Chat cool pendant qu'on le tond
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4 #1
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Contribution le : 15/07 09:04:35
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|blahmeuh
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1 #2
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le chat est tenu par la peau du cou, normal qu'il ne bouge pas !
Contribution le : 15/07 09:57:10
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|Daniellou
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0 #3
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@blahmeuh alors moi mon chat tu tentes de l'immobiliser même comme ça tu te retrouves avec des zébrures sanguinolentes en moins de 30 secondes
Contribution le : 15/07 10:40:57
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|blahmeuh
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0 #4
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@Daniellou je vais te raconter une histoire.
un jour, il m'a fallu amener chez le véto mon chat. 14 ans à cette époque-là, un caractère de merde (depuis toujours), bref encore un grand moment à observer un pauv' véto risquer chaque seconde de sa vie.
au téléphone pour prendre rdv, je leur dis :
"notez que mon chat est plutôt 'difficile', prenez beaucoup de précautions
- on a l'habitude vous savez
- vous êtes sûrs ? la dernière pour un vaccin, elle s'est laissé faire et c'est à la fin que le monstre a littéralement explosé. elle connait et maîtrise le principe de la vengeance
- ah bon alors venez tout de suite, on va vous donner un cachet pour la calmer"
la visite s'est trèèèès bien passée, elle était trèèès calme, mais elle avait du mal à tenir debout ! ^^
là il n'était pas question de peau du cou, mais à monstre épique, solution radicale
(mais quand même c'était peu rassurant de la voir stone comme ça)
Contribution le : 15/07 10:55:27
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|domi13180
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0 #5
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Je suis accro
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Si mon maine coon se laissait faire comme ça. avec ma femme on tentait de le tenir pendant que 2 toiletteuses officiaint. Maintenant ce n'est même plus possible, il devient un vrai fauve pour le toilettage et on l'amène 1 fois par an chez le véto où il est anesthésié et tondu "à blanc" sauf la tête, le bas des pattes et la queue.
Contribution le : 15/07 15:13:10
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