Chat cool pendant qu'on le tond



Membre Premium Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2184 Karma: 546

Daniellou je vais te raconter une histoire.



un jour, il m'a fallu amener chez le véto mon chat. 14 ans à cette époque-là, un caractère de merde (depuis toujours), bref encore un grand moment à observer un pauv' véto risquer chaque seconde de sa vie.

au téléphone pour prendre rdv, je leur dis :

"notez que mon chat est plutôt 'difficile', prenez beaucoup de précautions

- on a l'habitude vous savez

- vous êtes sûrs ? la dernière pour un vaccin, elle s'est laissé faire et c'est à la fin que le monstre a littéralement explosé. elle connait et maîtrise le principe de la vengeance

- ah bon alors venez tout de suite, on va vous donner un



la visite s'est trèèèès bien passée, elle était trèèès calme, mais elle avait du mal à tenir debout ! ^^



là il n'était pas question de peau du cou, mais à monstre épique, solution radicale



(mais quand même c'était peu rassurant de la voir stone comme ça) je vais te raconter une histoire.un jour, il m'a fallu amener chez le véto mon chat. 14 ans à cette époque-là, un caractère de merde (depuis toujours), bref encore un grand moment à observer un pauv' véto risquer chaque seconde de sa vie.au téléphone pour prendre rdv, je leur dis :"notez que mon chat est plutôt 'difficile', prenez beaucoup de précautions- on a l'habitude vous savez- vous êtes sûrs ? la dernière pour un vaccin, elle s'est laissé faire et c'est à la fin que le monstre a littéralement explosé. elle connait et maîtrise le principe de la vengeance- ah bon alors venez tout de suite, on va vous donner un cachet pour la calmer"la visite s'est trèèèès bien passée, elle était trèèès calme, mais elle avait du mal à tenir debout ! ^^là il n'était pas question de peau du cou, mais à monstre épique, solution radicale

Contribution le : 15/07 10:55:27