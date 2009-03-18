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Daniellou
Porte de salle de bain réglée au quart de poil
 6  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2732
Karma: 5745

Contribution le : 15/07 10:44:37
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MYRRZINN
Re: Porte de salle de bain réglée au quart de poil
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3762
Karma: 5994
C'est pas plutôt le lavabo qui a été bien choisi pour sa forme et bien posé ? Le réglage de la porte ne sert à rien. D'ailleurs, quel réglage ?

Contribution le : 15/07 13:16:56
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Chrys77
Re: Porte de salle de bain réglée au quart de poil
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4850
Karma: 3448
Puisqu'il s'agit d'une salle de bain, je dirais au quart de poil...de cul

Contribution le : 15/07 14:14:31
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