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Daniellou Porte de salle de bain réglée au quart de poil 6 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2732 Karma: 5745 Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 15/07 10:44:37

MYRRZINN Re: Porte de salle de bain réglée au quart de poil 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3762 Karma: 5994 C'est pas plutôt le lavabo qui a été bien choisi pour sa forme et bien posé ? Le réglage de la porte ne sert à rien. D'ailleurs, quel réglage ?

Contribution le : 15/07 13:16:56