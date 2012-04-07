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Bricci
Gaulé ! (et gaulée)
 1  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3253
Karma: 11333

https://instagram.com/p/Davi7Mxpe9r

Contribution le : 15/07 10:48:40
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blahmeuh
Re: Gaulé ! (et gaulée)
 2  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2182
Karma: 545
aah les mises en scène de petit niveau.. la personne qui filme, elle filme par hasard ? et je parle pas du mec

Contribution le : 15/07 11:27:22
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lsdYoYo
Re: Gaulé ! (et gaulée)
 3  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2960
Karma: 1903
C'est surtout que le gus ne tient à la main qu'une coque de protection anti-choc vide. C'es très visible lorsqu'il déplace la coque entre son poitrail velu et son ventre.

Dommage, on aimerait bien voir les images non filmées.

Contribution le : 15/07 13:15:27
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Wiliwilliam
Re: Gaulé ! (et gaulée)
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41529
Karma: 21384
C'est la même plage que celle avec les deux sirènes sur le rocher.

Contribution le : 15/07 13:26:14
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