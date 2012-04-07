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Bricci Gaulé ! (et gaulée) 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 3253 Karma: 11333

https://instagram.com/p/Davi7Mxpe9r

Contribution le : 15/07 10:48:40

blahmeuh Re: Gaulé ! (et gaulée) 2 #2

Membre Premium Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2182 Karma: 545 aah les mises en scène de petit niveau.. la personne qui filme, elle filme par hasard ? et je parle pas du mec

Contribution le : 15/07 11:27:22

lsdYoYo Re: Gaulé ! (et gaulée) 3 #3

Je masterise ! Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 2960 Karma: 1903 C'est surtout que le gus ne tient à la main qu'une coque de protection anti-choc vide. C'es très visible lorsqu'il déplace la coque entre son poitrail velu et son ventre.



Dommage, on aimerait bien voir les images non filmées.

Contribution le : 15/07 13:15:27

Wiliwilliam Re: Gaulé ! (et gaulée) 0 #4

Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 41529 Karma: 21384 C'est la même plage que celle avec les deux sirènes sur le rocher.

Contribution le : 15/07 13:26:14