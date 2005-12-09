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Bricci Chien déguisé perplexe 5 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 3253 Karma: 11348

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Contribution le : 15/07 15:29:07

Gog077 Re: Chien déguisé perplexe 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2790 Karma: 1561 Pourtant on reconnait tout de suite la fille à la perle de Vermeer !

Contribution le : 15/07 17:51:47

Crazy-13 Re: Chien déguisé perplexe 0 #3

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87516 Karma: 10072



Pas tourner du bon coté, et elle n'a pas les yeux de cette couleur, donc non, ça n'a riiIIIiien à voir.

Contribution le : 16/08 00:46:55