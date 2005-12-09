|domi13180
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portes coulissantes anti smarphone dans un hôpital
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4 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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https://www.reddit.com/comments/1ux1dha
Si tu a les yeux rivés sur ton téléphone tu termines aux urgences.
Contribution le : 15/07 15:32:09
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|Crazy-13
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Déjà que je me tape dans ce genre de porte si elles ne s'ouvrent pas assez rapidement, alors si en plus on me colle un obstacle pile au milieu, téléphone ou non en main, je me la prend dans la tronche.
Contribution le : 16/08 00:41:55
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