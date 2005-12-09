portes coulissantes anti smarphone dans un hôpital



Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87506 Karma: 10069

Déjà que je me tape dans ce genre de porte si elles ne s'ouvrent pas assez rapidement, alors si en plus on me colle un obstacle pile au milieu, téléphone ou non en main, je me la prend dans la tronche.

Contribution le : 16/08 00:41:55