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domi13180
portes coulissantes anti smarphone dans un hôpital
 4  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1967
Karma: 5355

https://www.reddit.com/comments/1ux1dha

Si tu a les yeux rivés sur ton téléphone tu termines aux urgences.

Contribution le : 15/07 15:32:09
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Crazy-13
Re: portes coulissantes anti smarphone dans un hôpital
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87506
Karma: 10069
Déjà que je me tape dans ce genre de porte si elles ne s'ouvrent pas assez rapidement, alors si en plus on me colle un obstacle pile au milieu, téléphone ou non en main, je me la prend dans la tronche.

Contribution le : 16/08 00:41:55
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