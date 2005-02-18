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Bricci Bélier taquin 0 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 3253 Karma: 11348

https://instagram.com/p/DWl-lxoCFj1

Contribution le : 15/07 15:35:33

blahmeuh Re: Bélier taquin 1 #2

Membre Premium Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2192 Karma: 550 gen IA (cf chaine source), voire djp..

Contribution le : 15/07 16:41:00

MYRRZINN Re: Bélier taquin 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3766 Karma: 5996 L'a eu chaud Zélinsky. En plus, il a pris du lest, le bonhomme.

Contribution le : 15/07 17:35:16

vivaberthaga Re: Bélier taquin 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 3873 Karma: 3875 petit soucis d’échelle, non?

Contribution le : 15/07 19:03:05

Yazguen Re: Bélier taquin 2 #5

Membre Premium Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 16520 Karma: 17093 Espérons que Bricci capte un jour quand c'est fait avec l'IA, pour ne plus avoir ce genre de vidéo

Contribution le : 15/07 21:59:17

Bricci Re: Bélier taquin 0 #6

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 3253 Karma: 11348 @Yazguen Je suis sincèrement désolé d’avoir gâché votre journée.

Contribution le : 16/07 20:19:23

Yazguen Re: Bélier taquin 0 #7

Membre Premium Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 16520 Karma: 17093 Bricci



T'inquiète pas, tu ne m'as rien gaché, je te rassure T'inquiète pas, tu ne m'as rien gaché, je te rassure

Contribution le : 16/07 22:07:05

Bricci Re: Bélier taquin 1 #8

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 3253 Karma: 11348 Yazguen Je peux monter me coucher sereinement alors Je peux monter me coucher sereinement alors

Contribution le : 16/07 23:08:30