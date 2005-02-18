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Bricci
Bélier taquin
 0  #1
Je masterise !
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https://instagram.com/p/DWl-lxoCFj1

Contribution le : 15/07 15:35:33
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blahmeuh
Re: Bélier taquin
 1  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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gen IA (cf chaine source), voire djp..

Contribution le : 15/07 16:41:00
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MYRRZINN
Re: Bélier taquin
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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L'a eu chaud Zélinsky. En plus, il a pris du lest, le bonhomme.

Contribution le : 15/07 17:35:16
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vivaberthaga
Re: Bélier taquin
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
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petit soucis d’échelle, non?

Contribution le : 15/07 19:03:05
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Yazguen
Re: Bélier taquin
 2  #5
Membre Premium
Inscrit: 18/02/2005 18:32
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Espérons que Bricci capte un jour quand c'est fait avec l'IA, pour ne plus avoir ce genre de vidéo 🙄😅

Contribution le : 15/07 21:59:17
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Bricci
Re: Bélier taquin
 0  #6
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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@Yazguen Je suis sincèrement désolé d’avoir gâché votre journée.

Contribution le : 16/07 20:19:23
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Yazguen
Re: Bélier taquin
 0  #7
Membre Premium
Inscrit: 18/02/2005 18:32
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@Bricci

T'inquiète pas, tu ne m'as rien gaché, je te rassure 😉

Contribution le : 16/07 22:07:05
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Bricci
Re: Bélier taquin
 1  #8
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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@Yazguen Je peux monter me coucher sereinement alors 😉

Contribution le : 16/07 23:08:30
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