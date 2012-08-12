|Daniellou
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Éleveur bovin, c'est super fun
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5 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Compilation de moments drôles et joyeux avec des vaches
J'adore la première
Contribution le : 16/07 06:56:39
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|FMJ65
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Et moi j'adore la seconde !
Contribution le : 16/07 09:02:16
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|blahmeuh
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0 #3
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Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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C'est cool de leur faire passer un bon moment, avant de finir à l'abatoir
Contribution le : 16/07 09:41:48
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|Drakkaru
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0 #4
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Je masterise !
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@blahmeuh Ou qu'on leur arrache leurs petits dès la naissance pour faire du lait et du veau.
Contribution le : 16/07 10:04:37
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