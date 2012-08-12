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Daniellou
Éleveur bovin, c'est super fun
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2749
Karma: 5796
Compilation de moments drôles et joyeux avec des vaches
J'adore la première

Contribution le : 16/07 06:56:39
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FMJ65
Re: Éleveur bovin, c'est super fun
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17960
Karma: 7630
Et moi j'adore la seconde ! 😁

Contribution le : 16/07 09:02:16
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blahmeuh
Re: Éleveur bovin, c'est super fun
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2194
Karma: 550
C'est cool de leur faire passer un bon moment, avant de finir à l'abatoir

Contribution le : 16/07 09:41:48
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Drakkaru
Re: Éleveur bovin, c'est super fun
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 12/08/2012 00:23
Post(s): 4974
Karma: 2479
@blahmeuh Ou qu'on leur arrache leurs petits dès la naissance pour faire du lait et du veau. 😃

Contribution le : 16/07 10:04:37
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