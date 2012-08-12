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Daniellou Éleveur bovin, c'est super fun 5 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2749 Karma: 5796 Compilation de moments drôles et joyeux avec des vaches

J'adore la première

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 16/07 06:56:39

blahmeuh Re: Éleveur bovin, c'est super fun 0 #3

Membre Premium Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2194 Karma: 550 C'est cool de leur faire passer un bon moment, avant de finir à l'abatoir

Contribution le : 16/07 09:41:48

Drakkaru Re: Éleveur bovin, c'est super fun 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 12/08/2012 00:23 Post(s): 4974 Karma: 2479 blahmeuh Ou qu'on leur arrache leurs petits dès la naissance pour faire du lait et du veau. Ou qu'on leur arrache leurs petits dès la naissance pour faire du lait et du veau.

Contribution le : 16/07 10:04:37