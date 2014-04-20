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Daniellou
Comment ne pas monter son pc
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Karma: 5649

Contribution le : 16/07 06:57:33
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Interfector
Re: Comment ne pas monter son pc
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
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Karma: 2319
Ca rigole mais il y a quasi 20 ans (pff) j'ai bossé dans un magasin de materiel d'info et un jour on a un gars qui est arrivé au SAV avec son pc qui ne fonctionnait pas.
Il avait acheté une nouvelle carte graphique et l'avait installé. Contre le gré de la carte mère qui n'était pas adaptée.
Sa carte mère devait être en AGP alors qu'on passait au pci-express (les normes des ports pour cartes graphiques), un port plus long. Donc il avait coupé a la disqueuse l'extrémité du port AGP de sa CM pour pouvoir y mettre sa nouvelle carte graphique...

Contribution le : 16/07 07:44:32
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blahmeuh
Re: Comment ne pas monter son pc
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2182
Karma: 546
ooooh un port parallèle, comme c'est vieux ça !

Contribution le : 16/07 09:40:21
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