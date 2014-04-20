Comment ne pas monter son pc



Je masterise ! Inscrit: 20/04/2014 16:01 Post(s): 2207 Karma: 2319

Ca rigole mais il y a quasi 20 ans (pff) j'ai bossé dans un magasin de materiel d'info et un jour on a un gars qui est arrivé au SAV avec son pc qui ne fonctionnait pas.

Il avait acheté une nouvelle carte graphique et l'avait installé. Contre le gré de la carte mère qui n'était pas adaptée.

Sa carte mère devait être en AGP alors qu'on passait au pci-express (les normes des ports pour cartes graphiques), un port plus long. Donc il avait coupé a la disqueuse l'extrémité du port AGP de sa CM pour pouvoir y mettre sa nouvelle carte graphique...

Contribution le : 16/07 07:44:32