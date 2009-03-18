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Daniellou
Un renard discute avec un chat
 2  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2758
Karma: 5800

Contribution le : 16/07 09:52:44
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blahmeuh
Re: Un renard discute avec un chat
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2196
Karma: 551
le renard discute et le chat s'en moque. typique

Contribution le : 16/07 09:57:46
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Chrys77
Re: Un renard discute avec un chat
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4869
Karma: 3451
Je vois surtout un renard qui imite un chat 🙂

Contribution le : 16/07 10:21:19
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vivaberthaga
Re: Un renard discute avec un chat
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3882
Karma: 3880
c'est un monologue, pas une discussion!

Contribution le : 16/07 11:48:56
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MYRRZINN
Re: Un renard discute avec un chat
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3768
Karma: 5998
Moi, je pense qu'il a envie de bouffer le chat.

Contribution le : 16/07 15:33:36
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