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Daniellou
Des bébés malentendants découvrent le son de la voix de leurs parents
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2758
Karma: 5800

Contribution le : 16/07 10:57:38
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Banbs
Re: Des bébés malentendants découvrent le son de la voix de leurs parents
 0  #2
Je m'installe
Inscrit: 14/06/2014 13:46
Post(s): 490
Karma: 429
@Daniellou ça pu l'ia ça...

Contribution le : 16/07 11:12:14
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Daniellou
Re: Des bébés malentendants découvrent le son de la voix de leurs parents
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2758
Karma: 5800
Ah...

Contribution le : 16/07 11:14:07
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