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Daniellou
Wahou une machine à mouvement perpétuel!
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Le truc le plus dur dans la conception de ces machines, c'est de parvenir à bien planquer les câbles d'alimentation qui sont reliés au secteur

Contribution le : 16/07 14:03:48
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blahmeuh
Re: Wahou une machine à mouvement perpétuel!
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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@Daniellou justement, ils sont bien cachés ces fils. une piste ?

Contribution le : 16/07 19:35:40
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Banbs
Re: Wahou une machine à mouvement perpétuel!
 0  #3
Je m'installe
Inscrit: 14/06/2014 13:46
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à la seconde 11-12, l'axe du moteur se met à tourner avant la roue aimantée

Contribution le : 16/07 19:38:50
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Daniellou
Re: Wahou une machine à mouvement perpétuel!
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Karma: 5683
@blahmeuh Peut-être qu'il s'est servi d'un faux pouce...

Contribution le : 16/07 19:43:35
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blahmeuh
Re: Wahou une machine à mouvement perpétuel!
 0  #5
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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Karma: 547
@Daniellou à chaque fois je me fais avoir ! j'oublie toujours le faux-pouce !

Contribution le : 16/07 19:45:28
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