|Daniellou
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Wahou une machine à mouvement perpétuel!
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3 #1
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Le truc le plus dur dans la conception de ces machines, c'est de parvenir à bien planquer les câbles d'alimentation qui sont reliés au secteur
Contribution le : 16/07 14:03:48
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|blahmeuh
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0 #2
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@Daniellou justement, ils sont bien cachés ces fils. une piste ?
Contribution le : 16/07 19:35:40
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|Banbs
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0 #3
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Je m'installe
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à la seconde 11-12, l'axe du moteur se met à tourner avant la roue aimantée
Contribution le : 16/07 19:38:50
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|Daniellou
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0 #4
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@blahmeuh Peut-être qu'il s'est servi d'un faux pouce...
Contribution le : 16/07 19:43:35
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|blahmeuh
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0 #5
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@Daniellou à chaque fois je me fais avoir ! j'oublie toujours le faux-pouce !
Contribution le : 16/07 19:45:28
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