Options du sujet Imprimer le sujet

Daniellou Wahou une machine à mouvement perpétuel! 3 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2706 Karma: 5683 Le truc le plus dur dans la conception de ces machines, c'est de parvenir à bien planquer les câbles d'alimentation qui sont reliés au secteur

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 16/07 14:03:48

Banbs Re: Wahou une machine à mouvement perpétuel! 0 #3

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 490 Karma: 429 à la seconde 11-12, l'axe du moteur se met à tourner avant la roue aimantée

Contribution le : 16/07 19:38:50

blahmeuh Re: Wahou une machine à mouvement perpétuel! 0 #5

Membre Premium Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2185 Karma: 547 @Daniellou à chaque fois je me fais avoir ! j'oublie toujours le faux-pouce !

Contribution le : 16/07 19:45:28