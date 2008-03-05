Une fumée étrange sort d'un camion citerne, le conducteur va voir ce qu'il se passe
|Daniellou
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Une fumée étrange sort d'un camion citerne, le conducteur va voir ce qu'il se passe
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6 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Contribution le : 16/07 14:06:49
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|Loom-
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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Je n'ai pas trop compris mais ça devait ne pas être bon.
Contribution le : 16/07 14:16:23
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|Mancuso
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1 #3
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Je m'installe
Inscrit: 29/10/2018 14:12
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Soit c'est un mélange Coca / Mentos, et là, ça va.
Soit c'est une réaction exothermique, et le gars a fini ébouillanté.
L'un ou l'autre.
Contribution le : 16/07 14:43:33
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|FMJ65
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1 #4
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Je sais pas ce que c'est comme réaction chimique, en tout cas ça fait sonner les klaxons !!!
Contribution le : 16/07 14:54:06
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|Chrys77
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0 #5
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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C'est le piège de SOS fantômes qui a déconné !
Contribution le : 16/07 18:25:00
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|blahmeuh
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0 #6
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Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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La pancarte indiquait "produit corrosif", les fumées oranges indiquent avec une très forte probabilité une grande proportion d'acide nitrique très concentré (ou sinon c'est l'ergol) et quoiqu'il en soit, je ne pas cher de la peau de la personne qui s'est mise aux premières loges...
tentative de remake de robocop ?
Contribution le : 16/07 19:26:52
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|Gog077
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0 #7
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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@blahmeuh la peau non, mais avec un peu de chance il lui restera quelques organes viables
Contribution le : 16/07 20:19:40
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|blahmeuh
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0 #8
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Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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Contribution le : 16/07 20:47:25
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|Cyril-Fiesta
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0 #9
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Je suis accro
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Contribution le : 16/07 21:27:07
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|Nebinaf
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0 #10
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Je suis accro
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Heu... alors moi je vois une fumée orange qui s'échappe d'un camion citerne je passe la marche arrière et je fuis le plus loin possible. Si j'habite la ville, je passe à la maison récupérer les êtres vivants qui me sont chers et je trace jusqu'au département voisin.
Contribution le : 16/07 23:17:01
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