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Daniellou Une fumée étrange sort d'un camion citerne, le conducteur va voir ce qu'il se passe 6 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2758 Karma: 5800 Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 16/07 14:06:49

Gog077 Re: Une fumée étrange sort d'un camion citerne, le conducteur va voir ce qu'il se passe 0 #7

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2790 Karma: 1561 blahmeuh la peau non, mais avec un peu de chance il lui restera quelques organes viables la peau non, mais avec un peu de chance il lui restera quelques organes viables

Contribution le : 16/07 20:19:40

Nebinaf Re: Une fumée étrange sort d'un camion citerne, le conducteur va voir ce qu'il se passe 0 #10

Je suis accro Inscrit: 22/01/2014 08:00 Post(s): 1668 Karma: 2877 Heu... alors moi je vois une fumée orange qui s'échappe d'un camion citerne je passe la marche arrière et je fuis le plus loin possible. Si j'habite la ville, je passe à la maison récupérer les êtres vivants qui me sont chers et je trace jusqu'au département voisin.

Contribution le : 16/07 23:17:01