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Daniellou
Une fumée étrange sort d'un camion citerne, le conducteur va voir ce qu'il se passe
 6  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2758
Karma: 5800

Contribution le : 16/07 14:06:49
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Loom-
Re: Une fumée étrange sort d'un camion citerne, le conducteur va voir ce qu'il se passe
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11231
Karma: 4800
Je n'ai pas trop compris mais ça devait ne pas être bon.

Contribution le : 16/07 14:16:23
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Mancuso
Re: Une fumée étrange sort d'un camion citerne, le conducteur va voir ce qu'il se passe
 1  #3
Je m'installe
Inscrit: 29/10/2018 14:12
Post(s): 435
Karma: 296
Soit c'est un mélange Coca / Mentos, et là, ça va.
Soit c'est une réaction exothermique, et le gars a fini ébouillanté.

L'un ou l'autre.

Contribution le : 16/07 14:43:33
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FMJ65
Re: Une fumée étrange sort d'un camion citerne, le conducteur va voir ce qu'il se passe
 1  #4
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17960
Karma: 7630
Je sais pas ce que c'est comme réaction chimique, en tout cas ça fait sonner les klaxons !!!

Contribution le : 16/07 14:54:06
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Chrys77
Re: Une fumée étrange sort d'un camion citerne, le conducteur va voir ce qu'il se passe
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4869
Karma: 3451
C'est le piège de SOS fantômes qui a déconné !

Contribution le : 16/07 18:25:00
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blahmeuh
Re: Une fumée étrange sort d'un camion citerne, le conducteur va voir ce qu'il se passe
 0  #6
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2196
Karma: 551
La pancarte indiquait "produit corrosif", les fumées oranges indiquent avec une très forte probabilité une grande proportion d'acide nitrique très concentré (ou sinon c'est l'ergol) et quoiqu'il en soit, je ne pas cher de la peau de la personne qui s'est mise aux premières loges...

tentative de remake de robocop ?

Contribution le : 16/07 19:26:52
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Gog077
Re: Une fumée étrange sort d'un camion citerne, le conducteur va voir ce qu'il se passe
 0  #7
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2790
Karma: 1561
@blahmeuh la peau non, mais avec un peu de chance il lui restera quelques organes viables 😕

Contribution le : 16/07 20:19:40
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blahmeuh
Re: Une fumée étrange sort d'un camion citerne, le conducteur va voir ce qu'il se passe
 0  #8
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2196
Karma: 551
Citation :

@Gog077 a écrit:
[...] il lui restera quelques organes viables vendables:/

Contribution le : 16/07 20:47:25
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Cyril-Fiesta
Re: Une fumée étrange sort d'un camion citerne, le conducteur va voir ce qu'il se passe
 0  #9
Je suis accro
Inscrit: 05/03/2008 02:55
Post(s): 1186
Karma: 796
Citation :

@blahmeuh a écrit:
Citation :

@Gog077 a écrit:
[...] il lui restera quelques organes viables vendables buvable :/


Contribution le : 16/07 21:27:07
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Nebinaf
Re: Une fumée étrange sort d'un camion citerne, le conducteur va voir ce qu'il se passe
 0  #10
Je suis accro
Inscrit: 22/01/2014 08:00
Post(s): 1668
Karma: 2877
Heu... alors moi je vois une fumée orange qui s'échappe d'un camion citerne je passe la marche arrière et je fuis le plus loin possible. Si j'habite la ville, je passe à la maison récupérer les êtres vivants qui me sont chers et je trace jusqu'au département voisin.

Contribution le : 16/07 23:17:01
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