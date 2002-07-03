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Kilroy1 Renard collectionneur de Limoges 6 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22401 Karma: 31124

https://www.reddit.com/comments/1ux3gm0

Pas sûr qu'il voulait l'assiette Pas sûr qu'il voulait l'assiette

Contribution le : 16/07 16:53:44

Crazy-13 Re: Renard collectionneur de Limoges 0 #3

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87537 Karma: 10072 Pourquoi toujours mettre en avant la porcelaine de Limoges, alors qu'elle est de bien meilleur qualité à Mehun-sur-Yèvre dans l'entreprise PILLIVUYT?

Contribution le : 21/07 12:38:11