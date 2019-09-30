|Bricci
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Quand tu découvres une photo de toi dans un Airbnb
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1 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : 16/07 17:12:24
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|blahmeuh
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3 #2
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Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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ah oui c'est vrai que c'est impossible qu'elles puissent avoir embarqué avec elles la photo pour faire une vidéo buzz en remplaçant un tableau existant vu sur l'annonce airbnb..
im-po-ssi-ble !
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Contribution le : 16/07 19:56:21
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