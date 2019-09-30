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Bricci Quand tu découvres une photo de toi dans un Airbnb 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 3253 Karma: 11348

https://instagram.com/p/Da2qynVtkAm

Contribution le : 16/07 17:12:24

blahmeuh Re: Quand tu découvres une photo de toi dans un Airbnb 3 #2

Membre Premium Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2197 Karma: 551 ah oui c'est vrai que c'est impossible qu'elles puissent avoir embarqué avec elles la photo pour faire une vidéo buzz en remplaçant un tableau existant vu sur l'annonce airbnb..



im-po-ssi-ble !



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Contribution le : 16/07 19:56:21