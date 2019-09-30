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Bricci
Quand tu découvres une photo de toi dans un Airbnb
 1  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Karma: 11348

https://instagram.com/p/Da2qynVtkAm

Contribution le : 16/07 17:12:24
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blahmeuh
Re: Quand tu découvres une photo de toi dans un Airbnb
 3  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2197
Karma: 551
ah oui c'est vrai que c'est impossible qu'elles puissent avoir embarqué avec elles la photo pour faire une vidéo buzz en remplaçant un tableau existant vu sur l'annonce airbnb..

im-po-ssi-ble !

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Contribution le : 16/07 19:56:21
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