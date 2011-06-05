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Bricci
T'as pas oublié quelque chose sous le bateau Gégé ?
 4  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3253
Karma: 11348


Contribution le : 16/07 18:08:02
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alfosynchro
Re: T'as pas oublié quelque chose sous le bateau Gégé ?
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21134
Karma: 8823
Ça, à moins de le faire exprès, je vois pas...

Contribution le : 16/07 23:45:23
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Kendaar
Re: T'as pas oublié quelque chose sous le bateau Gégé ?
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
Post(s): 3315
Karma: 1894
ça a quand meme un avantage, en cas de hauts fonds il pourra rouler ! 🙂

Contribution le : 17/07 00:31:48
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vivaberthaga
Re: T'as pas oublié quelque chose sous le bateau Gégé ?
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3884
Karma: 3880
@alfosynchro des fois on peut oublier...

Contribution le : 17/07 01:16:12
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domi13180
Re: T'as pas oublié quelque chose sous le bateau Gégé ?
 0  #5
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1975
Karma: 5398
@vivaberthaga Seule explication sensée.

A moins qu'il espère harponner un thon.

Contribution le : 17/07 14:57:25
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