T'as pas oublié quelque chose sous le bateau Gégé ?
|Bricci
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T'as pas oublié quelque chose sous le bateau Gégé ?
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4 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : 16/07 18:08:02
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Ça, à moins de le faire exprès, je vois pas...
Contribution le : 16/07 23:45:23
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|Kendaar
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
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Karma: 1894
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ça a quand meme un avantage, en cas de hauts fonds il pourra rouler !
Contribution le : 17/07 00:31:48
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|vivaberthaga
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
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Contribution le : 17/07 01:16:12
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|domi13180
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0 #5
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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@vivaberthaga Seule explication sensée.
A moins qu'il espère harponner un thon.
Contribution le : 17/07 14:57:25
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