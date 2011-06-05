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Bricci
Plus de mauvaise foi, tu meurs
 2  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Karma: 11348

https://instagram.com/p/Da0pSQQqhde

Contribution le : 16/07 18:16:10
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alfosynchro
Re: Plus de mauvaise foi, tu meurs
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21117
Karma: 8807
A sa place, j'attendrais la police à qui je montrerais la vidéo...

Ça me rappelle une fois où j'avais tiré quarante euros d'un distributeur, je suis retourné à ma voiture où j'ai réalisé que j'avais bien repris ma carte bleue, mais oublié mes billets. Je suis donc retourné au distributeur où quelqu'un était déjà en train de mettre sa carte. Évidemment il n'a pas vu mes billets ! Quel menteur !

Contribution le : 16/07 23:40:46
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Interfector
Re: Plus de mauvaise foi, tu meurs
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
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Karma: 2323
Citation :

@alfosynchro a écrit:
A sa place, j'attendrais la police à qui je montrerais la vidéo...

Ça me rappelle une fois où j'avais tiré quarante euros d'un distributeur, je suis retourné à ma voiture où j'ai réalisé que j'avais bien repris ma carte bleue, mais oublié mes billets. Je suis donc retourné au distributeur où quelqu'un était déjà en train de mettre sa carte. Évidemment il n'a pas vu mes billets ! Quel menteur !


Tu avais ete debité de ces 40 € ? Il me semble que comme pour la carte, si tu l'oublies, apres quelques secondes, c'est automatiquement re-avalé. Ca m'est arrivé une fois pour la carte.
Par contre si effectivement il a prit l'argent, il aurait fallut contacter l'agence qui gere le distributeur, il y a des cameras...

Contribution le : 17/07 01:06:42
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fede27
Re: Plus de mauvaise foi, tu meurs
 1  #4
Je masterise !
Inscrit: 29/01/2012 02:32
Post(s): 2622
Karma: 397
La fin de l'histoire, quelles vieilles peaux , pfff...


https://instagram.com/p/Da3VUdnI3CC

Contribution le : 17/07 01:31:40
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fede27
Re: Plus de mauvaise foi, tu meurs
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 29/01/2012 02:32
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Karma: 397
Doublon

Contribution le : 17/07 01:31:42
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Bricci
Re: Plus de mauvaise foi, tu meurs
 0  #6
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Karma: 11348
@fede27 Oui je l'ai vu, et puis elles s'engluent totalement dans leur mensonge, c'est pathétique...ne leur reste plus que leur seule arme / dernier recours : l'insulte et la fuite !

Contribution le : 17/07 09:49:54
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fede27
Re: Plus de mauvaise foi, tu meurs
 0  #7
Je masterise !
Inscrit: 29/01/2012 02:32
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Karma: 397
Par contre je m'interroge sur la légalité de diffuser ça sur les réseaux, je n'ose imaginer qu'elles aient donné leur accord pour être ridiculisées à ce point.

Contribution le : 17/07 11:03:19
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Loom-
Re: Plus de mauvaise foi, tu meurs
 0  #8
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11226
Karma: 4799
Je vois souvent de ces vidéo a lui.

Moi aussi je serais malhonnête pour une certaine somme d'argent , le fric ! Sauf pour 50e si je vois la personne le faire tombé (ou porte feuille/autre) je le rend/signal.

Contribution le : 17/07 11:15:16
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domi13180
Re: Plus de mauvaise foi, tu meurs
 0  #9
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1975
Karma: 5381
Je la reconnais, c'est ma liasse de billets. Elle est tombée quand je suis passé près de la poubelle.
Elle est à moi, menteuse.

Contribution le : 17/07 14:44:26
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