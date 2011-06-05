Plus de mauvaise foi, tu meurs



Je masterise ! Inscrit: 20/04/2014 16:01 Post(s): 2212 Karma: 2323



@alfosynchro a écrit:

A sa place, j'attendrais la police à qui je montrerais la vidéo...



Ça me rappelle une fois où j'avais tiré quarante euros d'un distributeur, je suis retourné à ma voiture où j'ai réalisé que j'avais bien repris ma carte bleue, mais oublié mes billets. Je suis donc retourné au distributeur où quelqu'un était déjà en train de mettre sa carte. Évidemment il n'a pas vu mes billets ! Quel menteur !



Tu avais ete debité de ces 40 € ? Il me semble que comme pour la carte, si tu l'oublies, apres quelques secondes, c'est automatiquement re-avalé. Ca m'est arrivé une fois pour la carte.

Par contre si effectivement il a prit l'argent, il aurait fallut contacter l'agence qui gere le distributeur, il y a des cameras... Citation :Tu avais ete debité de ces 40 € ? Il me semble que comme pour la carte, si tu l'oublies, apres quelques secondes, c'est automatiquement re-avalé. Ca m'est arrivé une fois pour la carte.Par contre si effectivement il a prit l'argent, il aurait fallut contacter l'agence qui gere le distributeur, il y a des cameras...

Contribution le : 17/07 01:06:42