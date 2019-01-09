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Bricci
Disparition !
 2  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3253
Karma: 11348

https://instagram.com/p/DayFdn7sQsd

Contribution le : 16/07 18:16:12
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MYRRZINN
Re: Pêche au poisson chat
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3768
Karma: 5998
@Bricci
Déja pêché. Dis, mon copain, va falloir soigner ton Parkinson où moins forcer sur l'apéro : t'as mis 7 fois la pêche au poisson chat.

Contribution le : 16/07 18:31:00
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Bricci
Re: Pêche au poisson chat
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3253
Karma: 11348
@MYRRZINN Merde, comment j'ai fait ça moi ? J'y ai fait gaffe pourtant !
Désolé !

Contribution le : 16/07 18:33:13
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