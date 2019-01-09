|Bricci
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Disparition !
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2 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3253
Karma: 11348
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Contribution le : 16/07 18:16:12
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3768
Karma: 5998
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@Bricci
Déja pêché. Dis, mon copain, va falloir soigner ton Parkinson où moins forcer sur l'apéro : t'as mis 7 fois la pêche au poisson chat.
Contribution le : 16/07 18:31:00
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|Bricci
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3253
Karma: 11348
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@MYRRZINN Merde, comment j'ai fait ça moi ? J'y ai fait gaffe pourtant !
Désolé !
Contribution le : 16/07 18:33:13
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