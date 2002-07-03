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Bricci
Acheter le chat pour sauver le lapin
 4  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3253
Karma: 11348

https://instagram.com/p/DZqgxhlN-CL

Contribution le : 16/07 18:21:13
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Krobot
🤖 Soudoyer un chat chasseur
 0  #2
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
La vidéo est en article : Soudoyer un chat chasseur

Contribution le : 30/07 18:56:13
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Krogoth
Re: Acheter le chat pour sauver le lapin
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2007 15:44
Post(s): 4802
Karma: 1935
A la fin il attendait juste le paiement en carotte que le chat lui avait promis.

Contribution le : 30/07 21:18:13
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Crazy-13
Re: Acheter le chat pour sauver le lapin
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87530
Karma: 10072
je faisais ça au début pour "récompenser" mon chat qui ramenait une proie à la maison, mais du coup, maintenant ça la fait me ramener encore plus de bête, qui parfois sont encor en vie, et qu'elle lâche à l'intérieur.
Quand on ne s'y attend pas, ça fait bizarre de retrouver un lézard sous son oreiller au moment de se coucher. 😁

Contribution le : 30/07 23:24:05
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Kendaar
Re: Acheter le chat pour sauver le lapin
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
Post(s): 3315
Karma: 1894
@Crazy-13 t'as deja vu les piaf genre merle ou corbeaux ou pie dressés pour aller piquer des pieces de monnaie ou des billets de banque? c'est quand meme vachement plus utile 🙂

Contribution le : 04/08 18:20:08
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