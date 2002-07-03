Acheter le chat pour sauver le lapin



Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87530 Karma: 10072



Quand on ne s'y attend pas, ça fait bizarre de retrouver un lézard sous son oreiller au moment de se coucher. je faisais ça au début pour "récompenser" mon chat qui ramenait une proie à la maison, mais du coup, maintenant ça la fait me ramener encore plus de bête, qui parfois sont encor en vie, et qu'elle lâche à l'intérieur.Quand on ne s'y attend pas, ça fait bizarre de retrouver un lézard sous son oreiller au moment de se coucher.

Contribution le : 30/07 23:24:05