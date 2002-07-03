|Bricci
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Acheter le chat pour sauver le lapin
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4 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : 16/07 18:21:13
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|Krobot
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0 #2
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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La vidéo est en article : Soudoyer un chat chasseur
Contribution le : 30/07 18:56:13
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|Krogoth
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2007 15:44
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A la fin il attendait juste le paiement en carotte que le chat lui avait promis.
Contribution le : 30/07 21:18:13
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|Crazy-13
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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je faisais ça au début pour "récompenser" mon chat qui ramenait une proie à la maison, mais du coup, maintenant ça la fait me ramener encore plus de bête, qui parfois sont encor en vie, et qu'elle lâche à l'intérieur.
Quand on ne s'y attend pas, ça fait bizarre de retrouver un lézard sous son oreiller au moment de se coucher.
Contribution le : 30/07 23:24:05
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|Kendaar
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0 #5
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Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
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@Crazy-13 t'as deja vu les piaf genre merle ou corbeaux ou pie dressés pour aller piquer des pieces de monnaie ou des billets de banque? c'est quand meme vachement plus utile
Contribution le : 04/08 18:20:08
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