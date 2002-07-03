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Bricci
Tenter de domestiquer un coyote
 5  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3253
Karma: 11347

https://instagram.com/p/DX-TzVaPzEP

Contribution le : 16/07 18:30:19
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alfosynchro
Re: Tenter de domestiquer un coyote
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21110
Karma: 8806
Pourquoi il veut absolument qu'il vienne à l'intérieur ? Pour lui offrir des bonbons ?

Contribution le : 16/07 23:29:23
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domi13180
Re: Tenter de domestiquer un coyote
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1967
Karma: 5366
@alfosynchro Pour faire un tapis pour ne pas avoir froid aux pieds le matin.

Contribution le : 17/07 15:10:27
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Koreus
Re: Tenter de domestiquer un coyote
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77785
Karma: 39479
Il n'a pas peur pour son chat ?

Contribution le : 23/07 09:48:15
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Wiliwilliam
Re: Tenter de domestiquer un coyote
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41549
Karma: 21389
Citation :

@Koreus a écrit:
Il n'a pas peur pour son chat ?


Il n'a pas peur pour lui? 😅

Contribution le : 23/07 09:52:55
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