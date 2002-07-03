|Bricci
|
Tenter de domestiquer un coyote
|
5 #1
|
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3253
Karma: 11347
|
Contribution le : 16/07 18:30:19
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21110
Karma: 8806
|
Pourquoi il veut absolument qu'il vienne à l'intérieur ? Pour lui offrir des bonbons ?
Contribution le : 16/07 23:29:23
|Signaler
|domi13180
|
0 #3
|
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1967
Karma: 5366
|
@alfosynchro Pour faire un tapis pour ne pas avoir froid aux pieds le matin.
Contribution le : 17/07 15:10:27
|Signaler
|Koreus
|
0 #4
|
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77785
Karma: 39479
|
Il n'a pas peur pour son chat ?
Contribution le : 23/07 09:48:15
|Signaler
|Wiliwilliam
|
0 #5
|
Je poste trop
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41549
Karma: 21389
|
Citation :
Il n'a pas peur pour lui?
Contribution le : 23/07 09:52:55
|Signaler