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Daniellou
Paddle VS troupeau de dauphins
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2761
Karma: 5803

Contribution le : 16/07 19:45:20
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FMJ65
Re: Paddle VS troupeau de dauphins
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17961
Karma: 7630
"Pousse toi, j'ai pas le temps de niaiser !"

Contribution le : 16/07 23:09:41
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domi13180
Re: Paddle VS troupeau de dauphins
 1  #3
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1975
Karma: 5398
D'ici qu'on voit un dauphin faire du bodyboard avec une planche de paddle ...

Contribution le : 17/07 15:22:54
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Koreus
Re: Paddle VS troupeau de dauphins
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77790
Karma: 39492
La vidéo est déjà passée *pouf*
https://www.koreus.com/video/paddleboardeur-vs-dauphin.html

Contribution le : 23/07 09:27:58
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