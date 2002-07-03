|Daniellou
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Paddle VS troupeau de dauphins
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5 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2761
Karma: 5803
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Contribution le : 16/07 19:45:20
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|FMJ65
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17961
Karma: 7630
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"Pousse toi, j'ai pas le temps de niaiser !"
Contribution le : 16/07 23:09:41
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|domi13180
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1 #3
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1975
Karma: 5398
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D'ici qu'on voit un dauphin faire du bodyboard avec une planche de paddle ...
Contribution le : 17/07 15:22:54
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|Koreus
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0 #4
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Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77790
Karma: 39492
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La vidéo est déjà passée *pouf*
https://www.koreus.com/video/paddleboardeur-vs-dauphin.html
Contribution le : 23/07 09:27:58
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