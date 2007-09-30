Une animatrice pour enfants blasée par son travail



Membre Premium Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2194 Karma: 550

c'est sûr que ça serait plus drôle avec un robot à la place..

les enfants pourraient le voir :

- faire de la merde

- planter

- se casser la gueule

- prendre un gosse pour taper sur les autres

Contribution le : 16/07 20:52:09