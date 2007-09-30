|Daniellou
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Une animatrice pour enfants blasée par son travail
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4 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Une animatrice dans un costume rose répète en mode pilote automatique et avec un air passablement désabusé une chorégraphie de mains pour des enfants
Contribution le : 16/07 19:49:53
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|blahmeuh
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0 #2
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Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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c'est sûr que ça serait plus drôle avec un robot à la place..
les enfants pourraient le voir :
- faire de la merde
- planter
- se casser la gueule
- prendre un gosse pour taper sur les autres
Contribution le : 16/07 20:52:09
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|Krogoth
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1 #3
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2007 15:44
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Elle est peut être tout simplement non voyante...
Contribution le : 16/07 21:23:57
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|MYRRZINN
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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@Krogoth Bien vu !
Contribution le : 17/07 09:08:15
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|Gog077
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1 #5
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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@Krogoth si en plus elle est sourde, c'est la candidate parfaite pour ce genre de boulot
Contribution le : 17/07 13:04:55
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