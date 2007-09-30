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Daniellou
Une animatrice pour enfants blasée par son travail
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2749
Karma: 5793
Une animatrice dans un costume rose répète en mode pilote automatique et avec un air passablement désabusé une chorégraphie de mains pour des enfants

Contribution le : 16/07 19:49:53
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blahmeuh
Re: Une animatrice pour enfants blasée par son travail
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2194
Karma: 550
c'est sûr que ça serait plus drôle avec un robot à la place..
les enfants pourraient le voir :
- faire de la merde
- planter
- se casser la gueule
- prendre un gosse pour taper sur les autres

Contribution le : 16/07 20:52:09
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Krogoth
Re: Une animatrice pour enfants blasée par son travail
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2007 15:44
Post(s): 4802
Karma: 1935
Elle est peut être tout simplement non voyante...

Contribution le : 16/07 21:23:57
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MYRRZINN
Re: Une animatrice pour enfants blasée par son travail
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3766
Karma: 5997
@Krogoth Bien vu !

Contribution le : 17/07 09:08:15
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Gog077
Re: Une animatrice pour enfants blasée par son travail
 1  #5
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2790
Karma: 1561
@Krogoth si en plus elle est sourde, c'est la candidate parfaite pour ce genre de boulot

Contribution le : 17/07 13:04:55
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