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Daniellou
Une femme vole l'épée de la fontaine de l'Escrimeur à Wrocław
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Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Une femme de 24 ans a été filmée par les caméras de surveillance alors qu'elle escaladait la fontaine de la place de l'Université tôt samedi matin, retirant et endommageant l'épée de réplique. Les gardes municipaux l'ont interpellée sur place avant de la remettre à la police.

Contribution le : 16/07 21:50:12
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