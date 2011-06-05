|Daniellou
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Un camion perd son chargement sur l'autoroute
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6 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Son rouleau se dévide comme un rouleau de papier toilette qui nous échappe par terre
Contribution le : 16/07 21:53:07
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Moi, le PQ je ne le déroule pas comme ça.
Contribution le : 16/07 23:11:05
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|FMJ65
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Le PQ qui rouille ... c'est un ruban d'acier !
Contribution le : 16/07 23:15:59
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|MYRRZINN
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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C'est pareil pour le dentifrice : quand c'est sorti, on ne plus le refoutre dans le tube.
Contribution le : 17/07 08:59:17
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|Bricci
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0 #5
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Roh le bordel !
Contribution le : 17/07 09:22:54
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|Kilroy1
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0 #6
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Citation :
Et surtout pas avec une musique pareille
Contribution le : 17/07 12:23:45
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|domi13180
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0 #7
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Une bobine de 20 tonnes d'acier. Normalement elles sont cerclées pour éviter ça. Ils vont devoir la découper sur place pour la mettre en benne.
Contribution le : 17/07 14:14:27
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|Gog077
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2 #8
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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Et l'autre qui filme au lieu d'aller arrêter le camion...
Contribution le : 17/07 14:29:33
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