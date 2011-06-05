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Daniellou
Un camion perd son chargement sur l'autoroute
 6  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2758
Karma: 5800
Son rouleau se dévide comme un rouleau de papier toilette qui nous échappe par terre

Contribution le : 16/07 21:53:07
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alfosynchro
Re: Un camion perd son chargement sur l'autoroute
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21131
Karma: 8822
Moi, le PQ je ne le déroule pas comme ça.

Contribution le : 16/07 23:11:05
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FMJ65
Re: Un camion perd son chargement sur l'autoroute
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17960
Karma: 7630
Le PQ qui rouille ... c'est un ruban d'acier !

Contribution le : 16/07 23:15:59
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MYRRZINN
Re: Un camion perd son chargement sur l'autoroute
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3768
Karma: 5998
C'est pareil pour le dentifrice : quand c'est sorti, on ne plus le refoutre dans le tube.

Contribution le : 17/07 08:59:17
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Bricci
Re: Un camion perd son chargement sur l'autoroute
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3253
Karma: 11348
Roh le bordel !

Contribution le : 17/07 09:22:54
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Kilroy1
Re: Un camion perd son chargement sur l'autoroute
 0  #6
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22398
Karma: 31120
Citation :

@alfosynchro a écrit:
Moi, le PQ je ne le déroule pas comme ça.

Et surtout pas avec une musique pareille

Contribution le : 17/07 12:23:45
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domi13180
Re: Un camion perd son chargement sur l'autoroute
 0  #7
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1975
Karma: 5398
Une bobine de 20 tonnes d'acier. Normalement elles sont cerclées pour éviter ça. Ils vont devoir la découper sur place pour la mettre en benne.

Contribution le : 17/07 14:14:27
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Gog077
Re: Un camion perd son chargement sur l'autoroute
 2  #8
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2790
Karma: 1561
Et l'autre qui filme au lieu d'aller arrêter le camion...

Contribution le : 17/07 14:29:33
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