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Daniellou Un camion perd son chargement sur l'autoroute 6 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2758 Karma: 5800 Son rouleau se dévide comme un rouleau de papier toilette qui nous échappe par terre

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 16/07 21:53:07

MYRRZINN Re: Un camion perd son chargement sur l'autoroute 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3768 Karma: 5998 C'est pareil pour le dentifrice : quand c'est sorti, on ne plus le refoutre dans le tube.

Contribution le : 17/07 08:59:17

Kilroy1 Re: Un camion perd son chargement sur l'autoroute 0 #6

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22398 Karma: 31120

@alfosynchro a écrit:

Moi, le PQ je ne le déroule pas comme ça.

Et surtout pas avec une musique pareille Citation :Et surtout pas avec une musique pareille

Contribution le : 17/07 12:23:45

domi13180 Re: Un camion perd son chargement sur l'autoroute 0 #7

Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1975 Karma: 5398 Une bobine de 20 tonnes d'acier. Normalement elles sont cerclées pour éviter ça. Ils vont devoir la découper sur place pour la mettre en benne.

Contribution le : 17/07 14:14:27