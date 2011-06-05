Tiens et si j'utilisais un briquet comme boucle d'oreille et que je l'allumais pour voir?
|Daniellou
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Tiens et si j'utilisais un briquet comme boucle d'oreille et que je l'allumais pour voir?
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3 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Contribution le : 16/07 21:58:46
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|alfosynchro
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1 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Et comme si ça ne suffisait pas, il poste sa bêtise.
Contribution le : 16/07 23:07:44
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|MYRRZINN
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1 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Vu le look, il est déjà bien cramé.
Contribution le : 17/07 09:11:28
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|domi13180
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0 #4
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Il n'a pas essayé de poser son anneau sur une carcasse de transformateur ? ça lui réchaufferai le nez.
Contribution le : 17/07 14:50:27
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|Gog077
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0 #5
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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C'est quoi son sot briquet ?
Contribution le : 18/07 05:41:46
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