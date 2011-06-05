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Daniellou
Tiens et si j'utilisais un briquet comme boucle d'oreille et que je l'allumais pour voir?
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2753
Karma: 5799

Contribution le : 16/07 21:58:46
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alfosynchro
Re: Tiens et si j'utilisais un briquet comme boucle d'oreille et que je l'allumais pour voir?
 1  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21129
Karma: 8822
Et comme si ça ne suffisait pas, il poste sa bêtise.

Contribution le : 16/07 23:07:44
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MYRRZINN
Re: Tiens et si j'utilisais un briquet comme boucle d'oreille et que je l'allumais pour voir?
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3768
Karma: 5998
Vu le look, il est déjà bien cramé.

Contribution le : 17/07 09:11:28
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domi13180
Re: Tiens et si j'utilisais un briquet comme boucle d'oreille et que je l'allumais pour voir?
 0  #4
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1975
Karma: 5398
Il n'a pas essayé de poser son anneau sur une carcasse de transformateur ? ça lui réchaufferai le nez.

Contribution le : 17/07 14:50:27
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Gog077
Re: Tiens et si j'utilisais un briquet comme boucle d'oreille et que je l'allumais pour voir?
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2790
Karma: 1561
C'est quoi son sot briquet ?

Contribution le : 18/07 05:41:46
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