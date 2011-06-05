|Daniellou
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Serveur gère cliente relou avec classe...
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5 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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en écrasant gâteau à la crème sur sa face
(j'ai bien écrit : c'est pour faire des alexandrins qui riment tout en donnant le contexte)
Contribution le : 16/07 22:04:02
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Byliat !
Contribution le : 16/07 23:06:02
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|FMJ65
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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M'étonnerait pas que ces deux pintades oublient le pourboire !
Contribution le : 16/07 23:17:12
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