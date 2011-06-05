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Daniellou Serveur gère cliente relou avec classe... 5 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2760 Karma: 5803 en écrasant gâteau à la crème sur sa face

(j'ai bien écrit : c'est pour faire des alexandrins qui riment tout en donnant le contexte)

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 16/07 22:04:02

FMJ65 Re: Serveur gère cliente relou avec classe... 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17961 Karma: 7630 M'étonnerait pas que ces deux pintades oublient le pourboire !

Contribution le : 16/07 23:17:12