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Daniellou
Serveur gère cliente relou avec classe...
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2760
Karma: 5803
en écrasant gâteau à la crème sur sa face
(j'ai bien écrit : c'est pour faire des alexandrins qui riment tout en donnant le contexte)

Contribution le : 16/07 22:04:02
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alfosynchro
Re: Serveur gère cliente relou avec classe...
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21134
Karma: 8823
Byliat ! 😃

Contribution le : 16/07 23:06:02
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FMJ65
Re: Serveur gère cliente relou avec classe...
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17961
Karma: 7630
M'étonnerait pas que ces deux pintades oublient le pourboire !

Contribution le : 16/07 23:17:12
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