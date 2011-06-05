Un musicien se la donne à fond avec son synthé modulaire
|Daniellou
|
Un musicien se la donne à fond avec son synthé modulaire
|
2 #1
|
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2758
Karma: 5800
|
Contribution le : 16/07 22:21:03
|Signaler
|alfosynchro
|
2 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21131
Karma: 8823
|
Si Hairon est pas Carré...
Sinon, dans un autre genre :
Contribution le : 16/07 22:50:24
|Signaler
|MYRRZINN
|
2 #3
|
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3768
Karma: 5998
|
@alfosynchro
Heu, c'est ton avatar ?
Contribution le : 17/07 09:18:45
|Signaler