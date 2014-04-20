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vivaberthaga
video femme motocross
 0  #1
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
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Les vidéos de motos de la CDL ont ravivé un vieux souvenir d'internet. Mais pas moyen de remettre les yeux sur une vidéo qui a tourné il y a plus de 20 ans d'une femme qui prend des whoops en motocross et ... ben non je spoile pas la fin!

@Interfector Bon ok, elle passe par dessus le guidon...

Contribution le : 16/07 23:00:26
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Interfector
Re: video femme motocross
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
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Ca va etre difficile de retrouver une video dont tu ne veux pas devoiler le contenu pour pas spoil ^^

Contribution le : 17/07 00:52:23
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Banbs
Re: video femme motocross
 0  #3
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Inscrit: 14/06/2014 13:46
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EPIC Fat Lady Falls Over Handle Bars

Contribution le : 17/07 07:52:07
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vivaberthaga
Re: video femme motocross
 0  #4
Je masterise !
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@Banbs MERCI!

Contribution le : 17/07 08:20:38
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Banbs
Re: video femme motocross
 1  #5
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@vivaberthaga
tiens encore plus pratique que la lecture en boucle sur youtube 😂 :
https://gifdb.com/images/high/motorcycle-ramp-stunt-fail-fat-woman-v2c1uipmgbgr5v0f.webp

Contribution le : 17/07 08:44:54
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