|vivaberthaga
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video femme motocross
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0 #1
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
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Les vidéos de motos de la CDL ont ravivé un vieux souvenir d'internet. Mais pas moyen de remettre les yeux sur une vidéo qui a tourné il y a plus de 20 ans d'une femme qui prend des whoops en motocross et ... ben non je spoile pas la fin!
@Interfector Bon ok, elle passe par dessus le guidon...
Contribution le : 16/07 23:00:26
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|Interfector
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
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Ca va etre difficile de retrouver une video dont tu ne veux pas devoiler le contenu pour pas spoil ^^
Contribution le : 17/07 00:52:23
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|Banbs
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0 #3
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Inscrit: 14/06/2014 13:46
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EPIC Fat Lady Falls Over Handle Bars
Contribution le : 17/07 07:52:07
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|vivaberthaga
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
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Contribution le : 17/07 08:20:38
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|Banbs
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1 #5
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@vivaberthaga
tiens encore plus pratique que la lecture en boucle sur youtube :
https://gifdb.com/images/high/motorcycle-ramp-stunt-fail-fat-woman-v2c1uipmgbgr5v0f.webp
Contribution le : 17/07 08:44:54
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