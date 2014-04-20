video femme motocross



Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 3881 Karma: 3880

Les vidéos de motos de la CDL ont ravivé un vieux souvenir d'internet. Mais pas moyen de remettre les yeux sur une vidéo qui a tourné il y a plus de 20 ans d'une femme qui prend des whoops en motocross et ... ben non je spoile pas la fin!



@Interfector Bon ok, elle passe par dessus le guidon...

Contribution le : 16/07 23:00:26