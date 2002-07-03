Problème accés aux applis



Je viens d'arriver Inscrit: 14/07/2020 11:24 Post(s): 42

Bonjour, dernièrement je n'arrive plus à accéder aux applis, lorsque je me connecte j'ai juste une page vide avec ma photo de profil et je ne peut accéder à rien, que ce soit les jeux ou autre.

Une idée d'où pourrais venir le problème?

Je suis sur Firefox pour info et sur mes deux ordi le problème est le même.

Contribution le : 17/07 00:59:52