|Sebseb57
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Problème accés aux applis
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1 #1
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Je viens d'arriver
Inscrit: 14/07/2020 11:24
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Bonjour, dernièrement je n'arrive plus à accéder aux applis, lorsque je me connecte j'ai juste une page vide avec ma photo de profil et je ne peut accéder à rien, que ce soit les jeux ou autre.
Une idée d'où pourrais venir le problème?
Je suis sur Firefox pour info et sur mes deux ordi le problème est le même.
Contribution le : 17/07 00:59:52
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|Koreus
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0 #2
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Ping @Wiliwilliam
Contribution le : 18/07 09:02:30
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|Wiliwilliam
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0 #3
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Tu peux screen la page en question, l'URL sur laquelle tu arrives et l'heure exacte de ta dernière tentative?
Entre temps tu peux aussi tester sur un autre navigateur / purger ton cache de navigateur / tester sur smartphone sur la même connexion que tes deux PC ET sur 5G
Contribution le : 18/07 11:14:35
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|Sebseb57
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0 #4
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Je viens d'arriver
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@Wiliwilliam
J'ai essayé avec edge sur les deux pc sa ne change rien, j'ai essayer sur portable avec le navigateur samsung, rien non plus, que ce soit en wifi ou en 5G, cependant si je vais dans les notif j'ai accès aux menus déroulant des autres sections.
Contribution le : 18/07 17:39:29
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|Wiliwilliam
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1 #5
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@Sebseb57 Tu peux re-tester maintenant et me dire si ça marche correctement?
Contribution le : 20/07 20:26:06
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|Sebseb57
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1 #6
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Je viens d'arriver
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@Wiliwilliam
Maintenant quand je me connecte et que je clique sur "oui" lors de la demande d'autorisation des applis sa me renvoi sur la page pour se connecter.
Contribution le : 21/07 20:12:51
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|Sebseb57
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1 #7
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Je viens d'arriver
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@Wiliwilliam
Pas d'idée d'où pourrais venir le problème ?
Contribution le : 27/08 21:12:15
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|Wiliwilliam
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1 #8
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Ca me semble être une erreur de cookie.
J'avais identifié le premier problème, que j'ai pu fixé.
Là ça ressemble à un problème que d'autres Koreusiens ont déjà eu et qui se règle généralement en purgeant les cookies du navigateur.
Contribution le : 28/08 11:44:39
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|Sebseb57
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0 #9
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Je viens d'arriver
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@Wiliwilliam
J'ai essayé en nettoyant totalement le navigateur et avec un navigateur fraichement installé sa ne fonctionne pas.
Contribution le : 10/10 22:16:18
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|Wiliwilliam
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0 #10
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Qu'est ce qui ne fonctionne pas ? ça ne fonctionne pas à CHAQUE fois ?
Quelles sont toutes les étapes que tu fais ?
Contribution le : 11/10 00:27:33
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|Sebseb57
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0 #11
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Je viens d'arriver
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@Wiliwilliam
Lorsque je vais dans les applis je tombe sur la page "Bienvenue sur les applis Koreus", je clique sur "se connecter" puis lorsqu'il me demande d'autoriser les applications je clique sur "oui". Ensuite sa retourne sur la page "Bienvenue sur les applis Koreus", avec le bouton "se connecter", sa fait sa à chaque fois et sur n'importe lequel de mes appareils.
Contribution le : 14/10 19:01:01
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