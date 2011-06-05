Aider sa copine à enlever sa ceinture de sécurité



Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1978 Karma: 5401

Coluche disait : ma sœur a 2 caractéristiques, elle a mauvais caractère et elle a un beau cul. Comme elle est toujours assise sur ce qu'elle a de meilleur on ne voit que son caractère.

Contribution le : 17/07 22:19:56