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Daniellou
Aider sa copine à enlever sa ceinture de sécurité
 6  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2761
Karma: 5804

Contribution le : 17/07 09:19:22
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MYRRZINN
Re: Aider sa copine à enlever sa ceinture de sécurité
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3768
Karma: 5997
Merci beau cul !

Contribution le : 17/07 18:59:09
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alfosynchro
Re: Aider sa copine à enlever sa ceinture de sécurité
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21138
Karma: 8824
Et pas que...

Contribution le : 17/07 19:00:56
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domi13180
Re: Aider sa copine à enlever sa ceinture de sécurité
 0  #4
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1978
Karma: 5401
Coluche disait : ma sœur a 2 caractéristiques, elle a mauvais caractère et elle a un beau cul. Comme elle est toujours assise sur ce qu'elle a de meilleur on ne voit que son caractère.

Contribution le : 17/07 22:19:56
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blahmeuh
Re: Aider sa copine à enlever sa ceinture de sécurité
 0  #5
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2197
Karma: 551
et là, elle se relève et hop 'tit coup de marche arrière pour achever la blague 🙂

Contribution le : 17/07 23:45:44
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