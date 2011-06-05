|Daniellou
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Aider sa copine à enlever sa ceinture de sécurité
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6 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Contribution le : 17/07 09:19:22
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Merci beau cul !
Contribution le : 17/07 18:59:09
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Et pas que...
Contribution le : 17/07 19:00:56
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|domi13180
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0 #4
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Coluche disait : ma sœur a 2 caractéristiques, elle a mauvais caractère et elle a un beau cul. Comme elle est toujours assise sur ce qu'elle a de meilleur on ne voit que son caractère.
Contribution le : 17/07 22:19:56
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|blahmeuh
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0 #5
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Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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et là, elle se relève et hop 'tit coup de marche arrière pour achever la blague
Contribution le : 17/07 23:45:44
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