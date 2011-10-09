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Daniellou
Optimiser la marge sur les pizzas
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Karma: 5787

Une femme se coupe une part de pizza avant de la servir, ni vu ni connu

Contribution le : 17/07 09:28:20
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Loom-
Re: Optimiser la marge sur les pizzas
 2  #2
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11230
Karma: 4800
Je l'ai déjà vus dans un film ça , Le Paris des Inconnus je crois quand il est livreur de pizza.

Contribution le : 17/07 11:20:01
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Kilroy1
Re: Optimiser la marge sur les pizzas
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22391
Karma: 31111
J'appelle plutôt ça manger à l'œil !

Contribution le : 17/07 12:13:44
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domi13180
Re: Optimiser la marge sur les pizzas
 1  #4
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1975
Karma: 5387
Désormais je vérifierai la circonférence par rapport au diamètre.
Il y a les vidéos du carré de chocolat qui reste après remontage de la tablette, mais avec qq carrés plus petits (la magie n'existe pas).


Le carré de chocolat en trop ! The Infinite Chocolate !

Contribution le : 17/07 14:25:42
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