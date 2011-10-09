Optimiser la marge sur les pizzas



Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1975 Karma: 5387

Désormais je vérifierai la circonférence par rapport au diamètre.

Il y a les vidéos du carré de chocolat qui reste après remontage de la tablette, mais avec qq carrés plus petits (la magie n'existe pas).





Le carré de chocolat en trop ! The Infinite Chocolate !

Contribution le : 17/07 14:25:42