|Daniellou
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Optimiser la marge sur les pizzas
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5 #1
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Une femme se coupe une part de pizza avant de la servir, ni vu ni connu
Contribution le : 17/07 09:28:20
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|Loom-
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2 #2
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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Je l'ai déjà vus dans un film ça , Le Paris des Inconnus je crois quand il est livreur de pizza.
Contribution le : 17/07 11:20:01
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|Kilroy1
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0 #3
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Membre Premium
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J'appelle plutôt ça manger à l'œil !
Contribution le : 17/07 12:13:44
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|domi13180
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1 #4
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Je suis accro
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Désormais je vérifierai la circonférence par rapport au diamètre.
Il y a les vidéos du carré de chocolat qui reste après remontage de la tablette, mais avec qq carrés plus petits (la magie n'existe pas).
Le carré de chocolat en trop ! The Infinite Chocolate !
Contribution le : 17/07 14:25:42
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