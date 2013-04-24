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Bricci
Joli tracé routier en Algérie
 6  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3253
Karma: 11348

https://instagram.com/p/DWJpfOQMf43

Contribution le : 17/07 09:36:33
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Loom-
Re: Joli tracé routier en Algérie
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11231
Karma: 4800
Tant que c'est tout droit ça va.

Contribution le : 17/07 11:17:42
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MYRRZINN
Re: Joli tracé routier en Algérie
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3768
Karma: 5998
@Bricci

T'as qu'a issiyer di tracer li lignes droites sir li route avec li pinceau quand ti l'es sir li dromadaire qui li bouge tout li temps. Un coup à droite, un coup sir li gauche, i di fois, il roucoule.  Di con !

Contribution le : 17/07 17:55:47
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