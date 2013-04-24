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Daniellou
Un chien va à la piscine
 6  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2761
Karma: 5804

Et il a l'air plutôt content

Contribution le : 17/07 11:19:42
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Loom-
Re: Un chien va à la piscine
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11231
Karma: 4800
Monter a l'échelle en plus c'est fort.

Contribution le : 17/07 11:52:32
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FMJ65
Re: Un chien va à la piscine
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17961
Karma: 7631
J'adore les petits cris de plaisir !

Contribution le : 17/07 12:52:46
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