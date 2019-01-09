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Bricci KO dans le métro 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 3253 Karma: 11348

https://instagram.com/p/Dasj7erk5c5

Contribution le : 17/07 12:09:27

MYRRZINN Re: KO dans le métro 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3768 Karma: 5997 Coups de poings et quand tu fais dodo tranquille, on te fout des baffes. C'est pas sa journée au rosbif.

Contribution le : 17/07 19:41:15

blahmeuh Re: KO dans le métro 0 #3

Membre Premium Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2198 Karma: 551 c'est pas comme ça qu'on attendrie la viande ?

Contribution le : 17/07 23:33:28