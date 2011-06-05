Arrêtez votre moteur !



Je poste trop Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 11233 Karma: 4801

Faut les suivres, elle est a l'arrêt moteur en fonctionnement, le mec en vélo râle parce qu'elle attend sur place moteur qui tourne, ensuite elle , elle veut partir et lui ne veux toujours pas se pousser alors que c'est ce qu'il voulait au départ (qu'elle roule avec ça voiture et ne pas rester sur place)



...

Contribution le : 17/07 23:24:07