Un crocodile regrette d'avoir mordu un porc-épic



Je viens d'arriver Inscrit: 23/09/2013 11:43 Post(s): 14

@MYRRZINN

Alors non, je ne suis pas parano.



Il y a juste pas mal de points bizarres dans la vidéo à commencer par le comportement du crocodile.

De plus, vu ce que je trouve sur internet concernant cette vidéo, je ne suis pas le seul à me poser la question.



Je n'ai aucune parano de l'IA mais ne pas se poser la question sur certaines vidéos est tout aussi problématique je pense vu le contexte, mais ce n'est que mon avis.

(rien contre toi ou la personne qui a posté. Je préfère éclaicir ce point vu que le ton est difficilement lisible sur internet.)

Contribution le : 18/07 20:52:48