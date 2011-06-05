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Bricci
Un crocodile regrette d'avoir mordu un porc-épic
 2  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3253
Karma: 11348

https://instagram.com/p/DZZy10aTUMy

Contribution le : 17/07 12:23:49
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FMJ65
Re: Un crocodile regrette d'avoir mordu un porc-épic
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17962
Karma: 7631
Ca risque de picoter un bon moment ....!

Contribution le : 17/07 12:56:00
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alfosynchro
Re: Un crocodile regrette d'avoir mordu un porc-épic
 1  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21139
Karma: 8824
La nature a quand-même une sacrée imagination !

Contribution le : 17/07 14:06:12
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Irisciences
Re: Un crocodile regrette d'avoir mordu un porc-épic
 0  #4
Je viens d'arriver
Inscrit: 23/09/2013 11:43
Post(s): 14
Vidéo IA, non ?

(Bruits/comportements bizarres et durée pile-poil égale à 15s)

Contribution le : 17/07 14:23:26
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MYRRZINN
Re: Un crocodile regrette d'avoir mordu un porc-épic
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3768
Karma: 5997
@Irisciences
Faut arrêter avec la parano I.A.

Contribution le : 17/07 18:16:50
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Irisciences
Re: Un crocodile regrette d'avoir mordu un porc-épic
 1  #6
Je viens d'arriver
Inscrit: 23/09/2013 11:43
Post(s): 14
@MYRRZINN
Alors non, je ne suis pas parano.

Il y a juste pas mal de points bizarres dans la vidéo à commencer par le comportement du crocodile.
De plus, vu ce que je trouve sur internet concernant cette vidéo, je ne suis pas le seul à me poser la question.

Je n'ai aucune parano de l'IA mais ne pas se poser la question sur certaines vidéos est tout aussi problématique je pense vu le contexte, mais ce n'est que mon avis.
(rien contre toi ou la personne qui a posté. Je préfère éclaicir ce point vu que le ton est difficilement lisible sur internet.)

Contribution le : 18/07 20:52:48
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Lantiponner
Re: Un crocodile regrette d'avoir mordu un porc-épic
 0  #7
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 732
Karma: 713
@Irisciences
Le porc-épic donne effectivement l'impression d'être une incrustation dégueu (jamais vu une tête aussi floue pour un porc-épic^^), mais ça peut être dû à la mauvaise qualité de la vidéo.

Si on repasse la séquence en vitesse x0.25 que que l'on fait des pauses pendant que le crocodile est censé mordre le porc-épic, on a l'impression qu'il mord dans le vide.

Et en effet, les bruits du crocodile sont tout à fait inhabituels.

Je dirais aussi que la vidéo n'est pas réelle.

Contribution le : 18/07 23:18:28
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