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Kilroy1
Steven Seagull au restaurant
 6  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22405
Karma: 31126

https://www.reddit.com/comments/1uytq0l

Contribution le : 17/07 12:38:21
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FMJ65
Re: Steven Seagull au restaurant
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17961
Karma: 7631
"enjoy" .... Faut vite le dire !!!!

Contribution le : 17/07 12:57:25
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MYRRZINN
Re: Steven Seagull au restaurant
 4  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3768
Karma: 5997
Les goelands argentés sont faciles à domestiquer.

Bon ben, mea culpa. Quand je bossais à l'hosto, nous avions avec un copain apprivoisé un tout jeune goeland tombé du nid (pendant nos temps de pose, hein ! Des fois, on en a un peu de boulot à l'hosto !).
Mon pote l'avant approché avec des bonbons "chocobons" au chocolat puis avec des galettes "St Michel" (conditionnées par 4) et distribuées dans certains services par l'intendance de l'Unité de Production Culinaire.

Ensuite, le goeland s'est mis à répondre en gueulant et de venir quand il avait compris le nom que je lui avait donné : "Averell" (pasqu'il était con).

Ensuite, bah, c'est devenu un peu plus compliqué vu qu'à l'hosto, y'avait à l'époque un "Relais H" et qu'Averell a très vite compris que c'était vachement fastoche de prélever son dû aux enfants (croissants, pains au chocolats, etc.). Souvent, les mamans où les papas rigolaient. Et c'est très rare de rigoler dans un hôpital. Croyez-moi !!!

Averell n'a jamais blessé personne ! Jamais ! Il savait qu'il ne fallait pas faire de mal. Surtout à des enfants. Juste les effrayer avec ses ailes (ça surprend beaucoup) pour ensuite commettre son larcin. Beaucoup de visiteurs bon enfants en rigolaient.

Aujourd'hui, je sais pas ce qu'il est devenu. Un goeland, ça vit en moyenne 12 ans à 20 ans pour les goelands argentés. Les goelands marins argentés (comme on en a à Brest), peuvent vivre jusqu'à 30 à 40 ans !).
Je crois perso qu'Averell est depuis au Paradis des viennoiseries.

Contribution le : 17/07 14:49:43
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