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Kilroy1
Le balai à moquette ultime
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Karma: 31130

https://www.reddit.com/comments/1uyoqay
J'en veux un

Contribution le : 17/07 12:47:56
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MYRRZINN
Re: Le balai à moquette ultime
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3768
Karma: 5997
Et à la fin, tu peux faire un pull. Génial !

Contribution le : 17/07 19:29:15
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alfosynchro
Re: Le balai à moquette ultime
 1  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21139
Karma: 8824
C'est pas tant que le balai soit efficace, c'est surtout que c'est crade chez elle ! Et son chien perd ses poils comme tous les chiens.

Contribution le : 17/07 20:27:15
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vivaberthaga
Re: Le balai à moquette ultime
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3887
Karma: 3880
ref de vieux : ils s'y sont mis à plusieurs ou une grand mère très agée?

Contribution le : 17/07 22:14:16
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Loom-
Re: Le balai à moquette ultime
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11233
Karma: 4801
C'est cradingue chez elle.

Contribution le : 17/07 23:16:55
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blahmeuh
Re: Le balai à moquette ultime
 0  #6
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2198
Karma: 551
Pas besoin de balai quand on a une tondeuse 🙂

Contribution le : 18/07 00:01:30
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Interfector
Re: Le balai à moquette ultime
 0  #7
Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
Post(s): 2229
Karma: 2337
On voit que le tapis ne fait pas toute la surface c est peut etre le tapis du chien justement

Contribution le : 18/07 00:11:49
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