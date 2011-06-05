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Kilroy1 Le balai à moquette ultime 4 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22405 Karma: 31130

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Contribution le : 17/07 12:47:56

MYRRZINN Re: Le balai à moquette ultime 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3768 Karma: 5997 Et à la fin, tu peux faire un pull. Génial !

Contribution le : 17/07 19:29:15

alfosynchro Re: Le balai à moquette ultime 1 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21139 Karma: 8824 C'est pas tant que le balai soit efficace, c'est surtout que c'est crade chez elle ! Et son chien perd ses poils comme tous les chiens.

Contribution le : 17/07 20:27:15

vivaberthaga Re: Le balai à moquette ultime 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 3887 Karma: 3880 ref de vieux : ils s'y sont mis à plusieurs ou une grand mère très agée?

Contribution le : 17/07 22:14:16

blahmeuh Re: Le balai à moquette ultime 0 #6

Membre Premium Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2198 Karma: 551 Pas besoin de balai quand on a une tondeuse

Contribution le : 18/07 00:01:30

Interfector Re: Le balai à moquette ultime 0 #7

Je masterise ! Inscrit: 20/04/2014 16:01 Post(s): 2229 Karma: 2337 On voit que le tapis ne fait pas toute la surface c est peut etre le tapis du chien justement

Contribution le : 18/07 00:11:49