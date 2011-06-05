|Kilroy1
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Le balai à moquette ultime
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4 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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https://www.reddit.com/comments/1uyoqay
J'en veux un
Contribution le : 17/07 12:47:56
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Et à la fin, tu peux faire un pull. Génial !
Contribution le : 17/07 19:29:15
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|alfosynchro
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1 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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C'est pas tant que le balai soit efficace, c'est surtout que c'est crade chez elle ! Et son chien perd ses poils comme tous les chiens.
Contribution le : 17/07 20:27:15
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|vivaberthaga
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
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ref de vieux : ils s'y sont mis à plusieurs ou une grand mère très agée?
Contribution le : 17/07 22:14:16
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|Loom-
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0 #5
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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C'est cradingue chez elle.
Contribution le : 17/07 23:16:55
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|blahmeuh
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0 #6
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Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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Pas besoin de balai quand on a une tondeuse
Contribution le : 18/07 00:01:30
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|Interfector
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0 #7
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Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
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On voit que le tapis ne fait pas toute la surface c est peut etre le tapis du chien justement
Contribution le : 18/07 00:11:49
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