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Bricci Trop d’erreurs en golfette 6 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 3253 Karma: 11348

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Contribution le : 17/07 15:18:54

Crazy-13 Re: Trop d’erreurs en golfette 0 #3

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87537 Karma: 10074 j'ai pas compris pourquoi elle a sauté de la golfette plutôt que de simplement s'arrêter vu qu'elle était au commande?

Contribution le : 24/07 22:15:29