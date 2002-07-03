|Bricci
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Trop d’erreurs en golfette
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6 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : 17/07 15:18:54
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|Krobot
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0 #2
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Merci @FanfanLaTulipe @MYRRZINN @TongSpadrilles @blahmeuh @Gog077 @JackVance pour le vote.
La vidéo est en article : Quand tu oublies que tu conduis la golfette
Contribution le : 23/07 16:46:43
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|Crazy-13
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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j'ai pas compris pourquoi elle a sauté de la golfette plutôt que de simplement s'arrêter vu qu'elle était au commande?
Contribution le : 24/07 22:15:29
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