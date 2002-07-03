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Bricci
Trop d’erreurs en golfette
 6  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3253
Karma: 11348

https://instagram.com/p/Da4nlQ2p0lk

Contribution le : 17/07 15:18:54
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Krobot
🤖 Quand tu oublies que tu conduis la golfette
 0  #2
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
Merci @FanfanLaTulipe @MYRRZINN @TongSpadrilles @blahmeuh @Gog077 @JackVance pour le vote.
La vidéo est en article : Quand tu oublies que tu conduis la golfette

Contribution le : 23/07 16:46:43
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Crazy-13
Re: Trop d’erreurs en golfette
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87537
Karma: 10074
j'ai pas compris pourquoi elle a sauté de la golfette plutôt que de simplement s'arrêter vu qu'elle était au commande?

Contribution le : 24/07 22:15:29
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