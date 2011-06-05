|Daniellou
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Père de famille nombreuse bien équipé
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2 #1
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Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Un papa a bricolé un porte vélo qui s'adapte sur un trolley pour balader ses enfants et tous leurs vélos
Contribution le : 17/07 15:31:41
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
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@Daniellou
En plus, il est tout noir.
Contribution le : 17/07 19:26:21
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|Daniellou
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0 #3
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@MYRRZINN tu vois pas la vidéo?
Contribution le : 17/07 20:45:22
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|blahmeuh
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1 #4
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@Daniellou pas de vidéo non plus chez moi. Il semblerait que les intégrations 9gag ne fonctionnent pas du tonnerre. Vois avec @Koreus s'il peut faire un miracle
Contribution le : 17/07 23:38:10
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|alfosynchro
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0 #5
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Je poste trop
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Pareil...
Contribution le : 18/07 01:46:42
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|Daniellou
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0 #6
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L'appel est lancé, merci @blahmeuh
Contribution le : 18/07 06:47:34
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