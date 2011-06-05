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Daniellou Père de famille nombreuse bien équipé 2 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2760 Karma: 5803 Vous navigateur est trop vieux

Un papa a bricolé un porte vélo qui s'adapte sur un trolley pour balader ses enfants et tous leurs vélos

Contribution le : 17/07 15:31:41

blahmeuh Re: Père de famille nombreuse bien équipé 1 #4

Membre Premium Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2196 Karma: 551 @Daniellou pas de vidéo non plus chez moi. Il semblerait que les intégrations 9gag ne fonctionnent pas du tonnerre. Vois avec @Koreus s'il peut faire un miracle

Contribution le : 17/07 23:38:10