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Daniellou
Père de famille nombreuse bien équipé
 2  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2760
Karma: 5803

Un papa a bricolé un porte vélo qui s'adapte sur un trolley pour balader ses enfants et tous leurs vélos

Contribution le : 17/07 15:31:41
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MYRRZINN
Re: Père de famille nombreuse bien équipé
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3768
Karma: 5998
@Daniellou
En plus, il est tout noir.

Contribution le : 17/07 19:26:21
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Daniellou
Re: Père de famille nombreuse bien équipé
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2760
Karma: 5803
@MYRRZINN tu vois pas la vidéo?

Contribution le : 17/07 20:45:22
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blahmeuh
Re: Père de famille nombreuse bien équipé
 1  #4
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2196
Karma: 551
@Daniellou pas de vidéo non plus chez moi. Il semblerait que les intégrations 9gag ne fonctionnent pas du tonnerre. Vois avec @Koreus s'il peut faire un miracle

Contribution le : 17/07 23:38:10
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alfosynchro
Re: Père de famille nombreuse bien équipé
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21134
Karma: 8823
Pareil...

Contribution le : 18/07 01:46:42
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Daniellou
Re: Père de famille nombreuse bien équipé
 0  #6
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2760
Karma: 5803
L'appel est lancé, merci @blahmeuh

Contribution le : 18/07 06:47:34
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