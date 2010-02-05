|Daniellou
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Concours de beauté de chèvres au Pakistan
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2 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Contribution le : 17/07 15:59:03
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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@Daniellou
T'es sûr du pays ? C'est pas au Boukistan ?
Ah, la magie du numérique assisté !
Contribution le : 17/07 18:28:06
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|blahmeuh
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0 #3
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Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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euh c'est vraiment étrange comme situation/présentation/concours
Contribution le : 18/07 00:08:37
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|Gog077
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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Dites moi que c'est de l'IA s'il vous plaît...
Contribution le : 18/07 06:00:40
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|domi13180
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0 #5
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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@Gog077 Bien sûr que c'est de l'IA. Déjà, les chèvres ont une queue ce qui n'est pas le cas dans la vidéo.
Contribution le : 18/07 16:27:09
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|Jashugan13
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0 #6
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Je suis accro
Inscrit: 05/02/2010 21:38
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Ça m'a rappelé ça:
La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2977464
sheep make your day better
Contribution le : 18/07 17:31:50
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|JCM77
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0 #7
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Je suis accro
Inscrit: 04/04/2018 16:45
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Kim Kardachevre
Contribution le : 18/07 21:25:30
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