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Daniellou
Concours de beauté de chèvres au Pakistan
 2  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2762
Karma: 5805
😳

Contribution le : 17/07 15:59:03
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MYRRZINN
Re: Concours de beauté de chèvres au Pakistan
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3768
Karma: 5997
@Daniellou
T'es sûr du pays ? C'est pas au Boukistan ?
Ah, la magie du numérique assisté !

Contribution le : 17/07 18:28:06
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blahmeuh
Re: Concours de beauté de chèvres au Pakistan
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2198
Karma: 551
euh c'est vraiment étrange comme situation/présentation/concours

Contribution le : 18/07 00:08:37
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Gog077
Re: Concours de beauté de chèvres au Pakistan
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2790
Karma: 1561
Dites moi que c'est de l'IA s'il vous plaît...

Contribution le : 18/07 06:00:40
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domi13180
Re: Concours de beauté de chèvres au Pakistan
 0  #5
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1978
Karma: 5402
@Gog077 Bien sûr que c'est de l'IA. Déjà, les chèvres ont une queue ce qui n'est pas le cas dans la vidéo.

Contribution le : 18/07 16:27:09
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Jashugan13
Re: Concours de beauté de chèvres au Pakistan
 0  #6
Je suis accro
Inscrit: 05/02/2010 21:38
Post(s): 525
Karma: 654
Ça m'a rappelé ça:
La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2977464

sheep make your day better

Contribution le : 18/07 17:31:50
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JCM77
Re: Concours de beauté de chèvres au Pakistan
 0  #7
Je suis accro
Inscrit: 04/04/2018 16:45
Post(s): 1838
Karma: 1686
Kim Kardachevre

Contribution le : 18/07 21:25:30
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