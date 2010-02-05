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Daniellou Concours de beauté de chèvres au Pakistan 2 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2762 Karma: 5805

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 17/07 15:59:03

MYRRZINN Re: Concours de beauté de chèvres au Pakistan 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3768 Karma: 5997 @Daniellou

T'es sûr du pays ? C'est pas au Boukistan ?

Ah, la magie du numérique assisté !

Contribution le : 17/07 18:28:06

domi13180 Re: Concours de beauté de chèvres au Pakistan 0 #5

Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1978 Karma: 5402 @Gog077 Bien sûr que c'est de l'IA. Déjà, les chèvres ont une queue ce qui n'est pas le cas dans la vidéo.

Contribution le : 18/07 16:27:09