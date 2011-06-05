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Akira2023
Naâman dévoile le clip inédit Coco Wata (Official Video)
 3  #1
Je viens d'arriver
Inscrit: 02/11/2023 12:58
Post(s): 85


Naâman signe avec Coco Wata une chanson reggae porteuse d'espoir et de gratitude

Naâman dévoile Coco Wata, un titre inédit disponible depuis le 17 juillet. Écrite en 2022 et produite par Fatbabs avec les musiciens qui l'ont accompagné, cette chanson reggae célèbre la douceur de vivre, le partage et la fraternité. Son clip mêle images de studio et archives inédites des premiers voyages de l'artiste en Jamaïque. Quelques mois avant le concert hommage « La Vie est un cadeau » à la Salle Pleyel, Coco Wata offre aux fans un nouveau moment d'émotion.


Naâman - Coco Wata (Official Video)

Contribution le : 17/07 16:22:18
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MYRRZINN
Re: Naâman dévoile le clip inédit Coco Wata (Official Video)
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3768
Karma: 5997
J'adore les reggaes (eh ho, suis hétéro les copains !)

Contribution le : 17/07 19:15:06
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alfosynchro
Re: Naâman dévoile le clip inédit Coco Wata (Official Video)
 1  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21138
Karma: 8823
@MYRRZINN
Faut reconnaître que c'est mieux que la raie publique...

Contribution le : 17/07 20:33:37
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Interfector
Re: Naâman dévoile le clip inédit Coco Wata (Official Video)
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
Post(s): 2224
Karma: 2334
La formulation au présent "naaman signe/dévoile" est étrange sachant qu'il est mort l'année derniere.

Contribution le : 02/08 17:05:03
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