|Daniellou
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Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
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5 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Une femme apporte son repas dans le salon, glisse et se prend son puzzle presque fini sur la tronche
Contribution le : 18/07 06:45:15
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|Krobot
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0 #2
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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La vidéo est en article : Puzzle glissade
Contribution le : 18/07 09:15:27
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|FMJ65
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Belle bûche !
Contribution le : 18/07 09:31:14
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|Crazy-13
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Clairement, je remet tout dans la boite, prie pour qu'il ne manque aucune pièce, pour quand je voudrais me remettre dessus un jour, ou sinon il finit à la poubelle.
Contribution le : 19/07 18:26:35
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