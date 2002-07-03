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Daniellou Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces 5 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2762 Karma: 5805 Une femme apporte son repas dans le salon, glisse et se prend son puzzle presque fini sur la tronche

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Contribution le : 18/07 06:45:15

Crazy-13 Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces 0 #4

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87537 Karma: 10074 Clairement, je remet tout dans la boite, prie pour qu'il ne manque aucune pièce, pour quand je voudrais me remettre dessus un jour, ou sinon il finit à la poubelle.

Contribution le : 19/07 18:26:35