Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Daniellou
Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2762
Karma: 5805
Une femme apporte son repas dans le salon, glisse et se prend son puzzle presque fini sur la tronche

Contribution le : 18/07 06:45:15
Signaler

Krobot
🤖 Puzzle glissade
 0  #2
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
La vidéo est en article : Puzzle glissade

Contribution le : 18/07 09:15:27
Signaler

FMJ65
Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17963
Karma: 7631
Belle bûche !

Contribution le : 18/07 09:31:14
Signaler

Crazy-13
Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87537
Karma: 10074
Clairement, je remet tout dans la boite, prie pour qu'il ne manque aucune pièce, pour quand je voudrais me remettre dessus un jour, ou sinon il finit à la poubelle.

Contribution le : 19/07 18:26:35
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.