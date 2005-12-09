Faire fuir une foule de badauds



Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87537 Karma: 10074

je ne comprends pas un truc, pourquoi ce périmètre de sécurité autour de ce véhicule, parce que si elle est piégé, c'est complètement con que des gens en moto et à pied restent à proximité, et ça n'explique pas non plus dans le cas contraire, cette panique à la vu du véhicule se mettant à avancer, il n'y a personne aux commandes, il est assez simple de devenir sa trajectoire non?

bref plus de question que de réponse à la vu de cette vidéo.

Contribution le : 18/08 02:59:28