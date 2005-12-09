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Daniellou
Faire fuir une foule de badauds
 8  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2762
Karma: 5805
Une voiture en feu sur un pont repart toute seule et crée panique et dispersion de la foule ramassée autour

Contribution le : 18/07 06:52:33
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FMJ65
Re: Faire fuir une foule de badauds
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17963
Karma: 7631
Oui, vraiment surréaliste !

Contribution le : 18/07 09:20:44
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domi13180
Re: Faire fuir une foule de badauds
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1979
Karma: 5403
Le gars avec la moto a un peu trainé pour s'écarter.

Contribution le : 18/07 16:09:22
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Loom-
Re: Faire fuir une foule de badauds
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11233
Karma: 4801
La voiture a eu chaud , l'autre est pas passé loin.

Contribution le : 18/07 17:12:44
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Chrys77
Re: Faire fuir une foule de badauds
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4879
Karma: 3451
J'ai vécu un truc similaire, flics et pompiers étaient surplace quand la voiture s'est mise à avancer en flamme, heureusement elle était le long d'un mur et a fini pas se coller contre au bout d'une vingtaine de mètres, mais c'est bien flippant surtout quand tu es en aval 😞

Contribution le : 18/07 18:54:03
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FefefeuJejejeu
Re: Faire fuir une foule de badauds
 0  #6
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2016 21:26
Post(s): 2094
Karma: 1318
C'est les câbles de frein de parking qui fondent, non ?

Contribution le : 19/07 22:04:58
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Crazy-13
Re: Faire fuir une foule de badauds
 0  #7
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87537
Karma: 10074
je ne comprends pas un truc, pourquoi ce périmètre de sécurité autour de ce véhicule, parce que si elle est piégé, c'est complètement con que des gens en moto et à pied restent à proximité, et ça n'explique pas non plus dans le cas contraire, cette panique à la vu du véhicule se mettant à avancer, il n'y a personne aux commandes, il est assez simple de devenir sa trajectoire non?
bref plus de question que de réponse à la vu de cette vidéo.

Contribution le : 18/08 02:59:28
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