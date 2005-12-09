|Daniellou
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Faire fuir une foule de badauds
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8 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Une voiture en feu sur un pont repart toute seule et crée panique et dispersion de la foule ramassée autour
Contribution le : 18/07 06:52:33
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|FMJ65
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Oui, vraiment surréaliste !
Contribution le : 18/07 09:20:44
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|domi13180
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0 #3
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Le gars avec la moto a un peu trainé pour s'écarter.
Contribution le : 18/07 16:09:22
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|Loom-
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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La voiture a eu chaud , l'autre est pas passé loin.
Contribution le : 18/07 17:12:44
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|Chrys77
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0 #5
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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J'ai vécu un truc similaire, flics et pompiers étaient surplace quand la voiture s'est mise à avancer en flamme, heureusement elle était le long d'un mur et a fini pas se coller contre au bout d'une vingtaine de mètres, mais c'est bien flippant surtout quand tu es en aval
Contribution le : 18/07 18:54:03
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|FefefeuJejejeu
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0 #6
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2016 21:26
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C'est les câbles de frein de parking qui fondent, non ?
Contribution le : 19/07 22:04:58
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|Crazy-13
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0 #7
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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je ne comprends pas un truc, pourquoi ce périmètre de sécurité autour de ce véhicule, parce que si elle est piégé, c'est complètement con que des gens en moto et à pied restent à proximité, et ça n'explique pas non plus dans le cas contraire, cette panique à la vu du véhicule se mettant à avancer, il n'y a personne aux commandes, il est assez simple de devenir sa trajectoire non?
bref plus de question que de réponse à la vu de cette vidéo.
Contribution le : 18/08 02:59:28
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